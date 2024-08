Koti-Kajaani

Sara Keränen, Van!, kolumni, Koti-Kajaani

Van!: Rakas Nukkumatti



Kun olin ihan pieni, minulle lauluissa kerrottiin, että kun lamput sammuvat, unikin saapuu sinun mukanasi. Nyt 21 vuotta palveluitasi käyttäneenä minulla on hieman mennyt hermo tähän palvelun epätasaisuuteen, ja haluaisinkin siis antaa hieman palautetta. Osa tässä annetusta palautteesta on täysin he