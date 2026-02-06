Urheilu

Vilma Nissinen saavutti olympiapaikan Milano-Cortinaan. Matkalla kisoihin on ollut vastoinkäymisiä ja varsin tuore kohu kommenteista. Kuva: Juha Neuvonen / Arkisto

Vastoinkäymiset kasvattivat Vilma Nissisen olympiahiihtäjäksi asti: ”Olen ylpeä siitä, että en ole lannistunut”

Vuokatti Ski Team Kainuun Vilma Nissinen on kokenut urallaan kovia. Nyt hän pääsee näyttämään parastaan olympialaduille.

Jussi Heikkinen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Olihan se kyllä iso juttu, kun kisapaikka varmistui virallisestikin. Silloin oli Gomsissa kisaviikonloppu meneillään, niin ihan ei silloin vielä ehtinyt sisäistämään. Kun saa kamppeet ja pääsee olympiahotelliin, niin ehkä silloin se kisapaikka realisoituu.

– Tässä on vähän absurdi olo, eikä ole iha