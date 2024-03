Kotimaa

Venäjän kilvissä olevat autot siirrettävä ensi viikon lauantaihin mennessä Suomesta

Suomi kielsi Venäjälle rekisteröityjen autojen tuomisen Suomeen viime syksynä. Kuva: Jukka Lehojärvi

Vielä ei tiedetä, mitä maahan jääville autoille tapahtuu. Tulli valvontaosaston johtajan mukaan asian tarkempi ohjeistus on vielä kesken.

Ville Väänänen, STT Kainuun Sanomat

Suomi kielsi Venäjälle rekisteröityjen autojen tuomisen Suomeen viime syksynä. Venäjän rekisterikilvissä olevat autot on siirrettävä pois Suomesta ensi viikon lauantaihin eli 16. maaliskuuta mennessä. Määrärajaan on aikaa noin viikko, mutta valmistelu on vielä kesken.

Tullin valvontaosaston johtaja S