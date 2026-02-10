Urheilu
Viime hetkillä kisakoneeseen päässyt sprintteri tähyää finaaliin: ”Kaikki on mahdollista”
24-vuotias Emil Liekari on käynyt tämän kauden aikana kovan kilpailun päästäkseen olympialaisiin. Haasteet antoivat kovia henkisiä kolauksia.
Vuokatti Ski Team Kainuun hiihtäjä Emil Liekari aloittaa olympiaurakkansa tänään tiistaina, kun Liekari asettuu perinteisen hiihtotavan sprinttikisan karsinnoissa lähtöön.
24-vuotiaalle Liekarille paikka olympialaisiin maistuu todellakin hyvälle.
– Monen huippu-urheilijan ja nuoren haave sekä tavoite