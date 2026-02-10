Urheilu

Emil Liekarin kausi on ollut haastava, mutta viimeisten viikkojen näytöt veivät Vuokatin hiihtäjän olympialaisiin. Kuva: Juha Neuvonen / Arkisto

Viime hetkillä kisakoneeseen päässyt sprintteri tähyää finaaliin: ”Kaikki on mahdollista”

24-vuotias Emil Liekari on käynyt tämän kauden aikana kovan kilpailun päästäkseen olympialaisiin. Haasteet antoivat kovia henkisiä kolauksia.

Kainuun Sanomat

Vuokatti Ski Team Kainuun hiihtäjä Emil Liekari aloittaa olympiaurakkansa tänään tiistaina, kun Liekari asettuu perinteisen hiihtotavan sprinttikisan karsinnoissa lähtöön.

24-vuotiaalle Liekarille paikka olympialaisiin maistuu todellakin hyvälle.

– Monen huippu-urheilijan ja nuoren haave sekä tavoite

