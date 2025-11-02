Paikallisuutiset
Vuoden elinvoimakunnan kivijalka on monipuolinen pk-yrityskenttä – ja tulevaisuuden toiveissa yli kahden miljardin investoinnit
"Nämä eivät ole pikamatkoja, vaan kestävyyslajeja", sanoo kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi suunnitelmista, jotka muuttaisivat Paltamoa radikaalisti.
Tunnustus yhteispelille.
Sellaiseksi kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi kokee Kainuun Yrittäjien Paltamon kunnan valinnan Kainuun Vuoden elinvoimakunnaksi 2025.
– Se tuntuu kerrassaan hienolta elinvoimatekemisen kannalta, joka on yhteispeliä kunnan, yritysten ja kaikkien muiden siihen vaikuttavien tahojen ke