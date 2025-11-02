Paikallisuutiset

Paltamon kirkonkylän ilme on uudistunut viime vuosina: muun muassa entinen kauppakeskuksen kiinteistö on purettu, ja pari vuotta sitten uusi liikekeskus nousi Puolangantien ja Kajaanintien risteykseen. Kuva: Marjukka Väisänen

Vuoden elinvoimakunnan kivijalka on monipuolinen pk-yrityskenttä – ja tulevaisuuden toiveissa yli kahden miljardin investoinnit

"Nämä eivät ole pikamatkoja, vaan kestävyyslajeja", sanoo kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi suunnitelmista, jotka muuttaisivat Paltamoa radikaalisti.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tunnustus yhteispelille.

Sellaiseksi kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi kokee Kainuun Yrittäjien Paltamon kunnan valinnan Kainuun Vuoden elinvoimakunnaksi 2025.

– Se tuntuu kerrassaan hienolta elinvoimatekemisen kannalta, joka on yhteispeliä kunnan, yritysten ja kaikkien muiden siihen vaikuttavien tahojen ke

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä