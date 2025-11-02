Paikallisuutiset
Vuoden Nuori Yrittäjä –palkinnon saava Pinja Nahkala voimaantuu työstä ja hyvistä asiakaspalautteista
Alusasujen erikoisliike Sillä Chic juhlii seitsenvuotista syntymäpäiväänsä Nahkalan omistuksessa. Päätös yrittäjyydestä syntyi aikanaan todella nopeasti.
Alusasujen erikoisliike Sillä Chicin Pinja Nahkala on Kainuun Vuoden 2025 Nuori Yrittäjä. Nahkala sanoo yllättyneensä tunnustuksesta valtavasti ja olevansa siitä mielettömän otettu.
– Kun tämä arki tuntuu siltä, että täällä sitä vain puurretaan. Tätä tekee niin täydellä sydämellä – täysin rinnoin – j