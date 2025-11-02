Urheilu
Vuokatin naiset ylivoimaisia viestikilpailussa: ”Suunnitelma onnistui mukavasti”
Viestikilpailuissa nähtiin nimekkäitä kilpailijoita. Vuokatin joukkue oli vahva kotikilpailussaan niin naisissa kuin miehissäkin.
Vuokatti Ski Team Kainuu sai juhlia sunnuntaina kotikilpailussa, kun naisten viestijoukkue karkasi Suomen Cupin avausviikonlopun viestissä selvään voittoon.
Vielä avausosuuden jälkeen kärkipäässä oli tasainen kilpailu, mutta Vuokatin toisen osuuden hiihtänyt Vilma Nissinen onnistui kirimään karkuun t