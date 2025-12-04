Urheilu

Sonja Leinamo (vasemmalla) saavutti uran ensimmäisen palkintopallisijan Östersundissa. Hänen kanssaan korokkeelle nousivat lajin suurnimi Dorothea Wierer ja ranskalainen Camille Bened. Kuva: Danielsson/IBU

Vuokatin Sonja Leinamo yllätti itsensäkin Östersundissa – ”Sitä hetkeä en tule unohtamaan ikinä”

Sotkamossa asuva ja harjoitteleva Sonja Leinamo saavutti ampumahiihdossa sensaatiomaisen toisen sijan normaalimatkalla.

Kainuun Sanomat

Ruotsin Östersundissa tiistaina käydyssä ampumahiihdon maailmancupin naisten normaalimatkan kilpailussa nähtiin todellinen jättiyllätys, kun Sonja Leinamo kiri kilpailussa toiseksi.

Vielä isompi yllätys jäi todella lähelle, sillä kilpailun voittanut Italian Dorothea Wierer oli vain 0,3 sekuntia Leina

