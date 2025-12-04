Urheilu
Vuokatin Sonja Leinamo yllätti itsensäkin Östersundissa – ”Sitä hetkeä en tule unohtamaan ikinä”
Sotkamossa asuva ja harjoitteleva Sonja Leinamo saavutti ampumahiihdossa sensaatiomaisen toisen sijan normaalimatkalla.
Ruotsin Östersundissa tiistaina käydyssä ampumahiihdon maailmancupin naisten normaalimatkan kilpailussa nähtiin todellinen jättiyllätys, kun Sonja Leinamo kiri kilpailussa toiseksi.
Vielä isompi yllätys jäi todella lähelle, sillä kilpailun voittanut Italian Dorothea Wierer oli vain 0,3 sekuntia Leina