Kotimaa
Vuokatissa vieraillut puoluesihteeri Maggie Keskinen kommentoi, miten talouden sopeutus on sujunut kokoomuksen mielestä
Kokoomuksen puoluesihteeri Maggie Keskinen sanoo, että kokoomuksen toiminta sopeutusten suhteen on perustunut valtionvarainministeriön virallisiin arvioihin. ”Se on se keino, jolla on yhdessä sovitusti valtion taloutta hoidetaan”, hän kommentoi.
Vuokatin Break Sokos hotelliin pääaulassa oli perjantaina puheensorinaa, kun kokoomuksen Sininen Liekki VII -aluetapahtuma alkoi. Yksi tapahtuman osallistujista oli Kokoomuksen puoluesihteeri, 35-vuotias Maggie Keskinen, joka on toiminut työssään viime vuoden lokakuusta alkaen. Nokialta kotoisin ole