Paikallisuutiset
Yhdessä: 4H-kerhot kutsuvat lapsia mukaan – kivaa tekemistä, ystäviä ja oivalluksia syksyyn
Syksyn 2025 4H-kerhokausi on jälleen pyörähtänyt käyntiin Kajaanissa, ja lapset pääsevät mukaan monipuolisen tekemisen pariin. 4H-kerhot tarjoavat turvallisen ja innostavan ympäristön, jossa syntyy ystävyyksiä, kokeillaan uutta ja päästetään luovuus valloilleen.
–Kajaanin 4H-kerhot tarjoavat matalan kynnyksen harrastusta, joka sopii monenlaisille lapsille. Pelkällä jäsenmaksun hinnalla kaikki kerhomme ovat ilmaisia, ja lisäksi esimerkiksi kaikki leirimme ovat jäsenille vähintään puoleen hintaan, kertoo Miia Rantala Kajaanin 4H:sta.
– On ollut hienoa nähdä, miten lapset innostuvat uusista taidoista ja ystävistä. Pienetkin ryhmät ovat tärkeitä – jokainen kerholainen tulee huomatuksi ja saa osallistua omien vahvuuksiensa mukaan.
Kajaanin 4H on voittoa tavoittelematon lapsi- ja nuorisojärjestö.
–Jäsenet ovat meille todella tärkeitä! Jäsenmaksuilla järjestämme toimintaa lapsille ja nuorille, työllistämme alueemme nuoria ja kehitämme toimintaa jatkuvasti.
Syksyn 2025 kerhot
Maanantai
- Liikuntakerho 6–12 v klo 17.30–18.30, Kättö Areena
- Safkasankarit kokkikerho 7–12 v klo 16.30–18.00, Kuluntalahden koulu
- Safkasankarit kokkikerho 7–12 v klo 17.00–18.30, Kajaanin keskusta
- Temppukerho 6–12 v klo 16.30–17.30, Kättö Areena
Tiistai
- Askartelukamut 6–12 v klo 15.15–16.45, Lehtikankaan koulu
- Jaliskerho 6–12 v klo 16.00–17.00, Soidinsuon koulu
- Puuhakerho 6–12 v klo 17.00–18.30, Kuluntalahden koulu
- Safkasankarit kokkikerho 7–12 v klo 17.00–18.30, Lehtikankaan koulu
Keskiviikko
- Kuviskerho 6–12 v klo 17.30–18.45, Kuluntalahden koulu
- Liikuntakerho 3.–6. lk klo 16.00–17.00, Lehtikankaan koulu
- Nukkekotikerho klo 15.00–16.30, 4H:n toimisto
- Sählykerho 1.–3. lk klo 17.00–18.00, Lehtikankaan koulu
Torstai
- Safkasankarit kokkikerho 7–12 v klo 17.00–18.30, Lehtikankaan koulu
- Schleich-heppakerho 6–12 v klo 17.00–18.30, Kätönlahden koulu
- Sporttikerho 6–12 v klo 17.15–18.15, Kuluntalahden koulu
- Temppukerho 6–12 v klo 18.00–19.00, Lehtikankaan koulu
Kerhot kokoontuvat eri puolilla kaupunkia, joten monelle lapselle löytyy helposti oma suosikki lähellä kotia.
Tänä syksynä Kajaanin 4H on käynnistänyt myös useita uusia kerhoja. Osa kerhoista on jo täynnä, mutta esimerkiksi keskustan kokkikerho, Lehtikankaalla torstain kokkikerho, jaliskerho, liikuntakerho, nukkekotikerho, sählykerho, temppukerho sekä Kuluntalahden puuhakerho odottavat vielä lisää innokkaita harrastajia.
Tilaa riittää myös monissa muissakin kerhoissa, joten mukaan ehtii vielä mainiosti.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot löytyvät Kajaanin 4H:n verkkosivuilta: kajaani.4h.fi/lapset/4h-kerhot/
Kirjoittaja työskentelee toiminta- ja koulutuskoordinaattorina Kajaanin 4H-yhdistyksessä. Kainuun Sanomat julkaisee Yhdessä-palstaa verkossa yhteistyössä järjestöjen kanssa.