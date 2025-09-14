Paikallisuutiset

Kuva: Suomen 4H-liitto/ Mikko Lehtimäki

Yhdessä: 4H-kerhot kutsuvat lapsia mukaan – kivaa tekemistä, ystäviä ja oivalluksia syksyyn

Miia Rantala Kainuun Sanomat

Syksyn 2025 4H-kerhokausi on jälleen pyörähtänyt käyntiin Kajaanissa, ja lapset pääsevät mukaan monipuolisen tekemisen pariin. 4H-kerhot tarjoavat turvallisen ja innostavan ympäristön, jossa syntyy ystävyyksiä, kokeillaan uutta ja päästetään luovuus valloilleen.

–Kajaanin 4H-kerhot tarjoavat matalan kynnyksen harrastusta, joka sopii monenlaisille lapsille. Pelkällä jäsenmaksun hinnalla kaikki kerhomme ovat ilmaisia, ja lisäksi esimerkiksi kaikki leirimme ovat jäsenille vähintään puoleen hintaan, kertoo Miia Rantala Kajaanin 4H:sta.

– On ollut hienoa nähdä, miten lapset innostuvat uusista taidoista ja ystävistä. Pienetkin ryhmät ovat tärkeitä – jokainen kerholainen tulee huomatuksi ja saa osallistua omien vahvuuksiensa mukaan.

Kajaanin 4H on voittoa tavoittelematon lapsi- ja nuorisojärjestö.

–Jäsenet ovat meille todella tärkeitä! Jäsenmaksuilla järjestämme toimintaa lapsille ja nuorille, työllistämme alueemme nuoria ja kehitämme toimintaa jatkuvasti.

Missä? Syksyn 2025 kerhot Maanantai Liikuntakerho 6–12 v klo 17.30–18.30, Kättö Areena

Safkasankarit kokkikerho 7–12 v klo 16.30–18.00, Kuluntalahden koulu

Safkasankarit kokkikerho 7–12 v klo 17.00–18.30, Kajaanin keskusta

Temppukerho 6–12 v klo 16.30–17.30, Kättö Areena Tiistai Askartelukamut 6–12 v klo 15.15–16.45, Lehtikankaan koulu

Jaliskerho 6–12 v klo 16.00–17.00, Soidinsuon koulu

Puuhakerho 6–12 v klo 17.00–18.30, Kuluntalahden koulu

Safkasankarit kokkikerho 7–12 v klo 17.00–18.30, Lehtikankaan koulu Keskiviikko Kuviskerho 6–12 v klo 17.30–18.45, Kuluntalahden koulu

Liikuntakerho 3.–6. lk klo 16.00–17.00, Lehtikankaan koulu

Nukkekotikerho klo 15.00–16.30, 4H:n toimisto

Sählykerho 1.–3. lk klo 17.00–18.00, Lehtikankaan koulu Torstai Safkasankarit kokkikerho 7–12 v klo 17.00–18.30, Lehtikankaan koulu

Schleich-heppakerho 6–12 v klo 17.00–18.30, Kätönlahden koulu

Sporttikerho 6–12 v klo 17.15–18.15, Kuluntalahden koulu

Temppukerho 6–12 v klo 18.00–19.00, Lehtikankaan koulu Kerhot kokoontuvat eri puolilla kaupunkia, joten monelle lapselle löytyy helposti oma suosikki lähellä kotia.

Tänä syksynä Kajaanin 4H on käynnistänyt myös useita uusia kerhoja. Osa kerhoista on jo täynnä, mutta esimerkiksi keskustan kokkikerho, Lehtikankaalla torstain kokkikerho, jaliskerho, liikuntakerho, nukkekotikerho, sählykerho, temppukerho sekä Kuluntalahden puuhakerho odottavat vielä lisää innokkaita harrastajia.

Tilaa riittää myös monissa muissakin kerhoissa, joten mukaan ehtii vielä mainiosti.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot löytyvät Kajaanin 4H:n verkkosivuilta: kajaani.4h.fi/lapset/4h-kerhot/

Kirjoittaja työskentelee toiminta- ja koulutuskoordinaattorina Kajaanin 4H-yhdistyksessä. Kainuun Sanomat julkaisee Yhdessä-palstaa verkossa yhteistyössä järjestöjen kanssa.