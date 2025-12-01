Mielipiteet

MLL:n Kainuun piirin tehtäväonnenpyörään jonotettiin Kajaanin Joulunavaus ja lasten-tapahtumassa Raatihuoneentorilla Lapsen oikeuksien viikolla. Kuva: Carita Lerssi

Yhdessä: Iloa ja asiaa Lapsen oikeuksien viikon tapahtumissa Kajaanissa

Neetta Nousiainen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vuosittainen Lapsen oikeuksien viikko on takana ja varsinaista Lapsen oikeuksien päivää vietettiin torstaina 20.11.2025. Vuoden 2025 Lapsen oikeuksien viikon teema oli “Lapsen oikeus kuulua”.

Lapsen oikeuksista puhuttaessa viitataan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Sopimus tiivistyy neljään yleisperiaatteeseen, jotka ovat syrjinnän kielto, lapsen edun ensisijaisuus, oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen sekä lapsen näkemyksen kunnioittaminen.

Lapsen oikeuksien viikolla näitä tuodaan näkyviksi. Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin 20.11.1989 YK:n yleiskokouksessa ja sen on ratifioinut kirjoitushetkellä 196 maata.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kajaanin Joulunavaus ja lastentapahtuma keräsi runsaasti yleisöä. Odotetuin vieras oli perinteisesti joulupukki. Kuva: Carita Lerssi

Lapsen oikeuksien viikolla MLL:n Kainuun piiri järjesti jo perinteeksi muodostuneen Lapsen ja nuoren kohtaaminen 2025 -seminaarin Kouta-salissa. Seminaariin osallistui satakunta aiheesta kiinnostunutta kuulijaa.

Asiantuntijoina kuultiin aivotutkija Katri Saarikiveä ja oikeustieteen tohtori Saara Ylisaukko-ojaa, joiden ajankohtaiset teemat liittyivät digitaalisen maailman vaikutukseen mielenterveyteen ja lapsen juridisiin oikeuksiin ja niiden huomiointiin.

Seminaari päättyi paneeliin, jossa Kajaanin Kaupungin sivistystoimen, nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset puhuivat työssä jaksamisesta. Paneelissa todettiin yksituumaisesti, että hyvinvoiva aikuinen on perusta myös lapsen ja nuoren hyvinvoinnille. Pidetään huolta toisistamme myös työpaikoilla lasten ja nuorten hyvinvoinnin varjelemisen ohella.

Lapsen ja nuoren kohtaaminen 2025 -seminaari järjestettiin Kouta-salissa Kajaanissa. Kuva: Neetta Nousiainen

Lapset ja perheet pääsivät todella juhlimaan lauantaina, kun Raatihuoneentorilla järjestettiin perinteinen Joulunavaus ja lastentapahtuma. Valto-tonttu ja joulupukki olivat odotettuja vieraita. Lapset pääsivät kertomaan joulupukille lahjatoiveitaan. Lisäksi nähtiin tanssiesityksiä, saatiin ilmapalloja ja karkkia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Torilla oli myös useita toimintapisteitä ja paljon tekemistä koko perheelle. Kepparirata, kirjasto-auto Kippe ja temppurata olivat lasten suosiossa. MLL:n Kainuun piirin teltalla pyöri tehtäväonnenpyörä ja siellä saatiin nähdä monta hauskaa ilmettä ja tanssia pieniltä ja isoilta tekijöiltä.

Lumi kimmelsi kivassa pikkupakkasessa ja tapahtumassa oli ihana tunnelma. Lauantaina tuntui, että ainakin Kajaanissa lapset huomioidaan vahvasti.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.