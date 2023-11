Paikallisuutiset

Yhdessä: Kainuulainen, sinulla on elämä pelissä!

Matias Ronkainen Kainuun Sanomat

Liian vähäinen liikunnan määrä ja liian suuri paikallaanolo aiheuttavat vuosittain suuret kustannukset yhteiskunnallemme. Yksistään liikkumattomuus aiheuttaa Kainuun kokoisessa maakunnassa vuosittain reilun 20 miljoonan euron kustannukset.

Elintapamme sekä työtehtävät ovat muuttuneet entistä passiivisemmiksi, ja fyysistä työtä tekee enää yhä harvempi työntekijä. Siksi työpäivän sekä arjen aktivointi erilaisin toimenpitein korostuvat entistä enemmän.

Työmatkaliikunta lisää arjen aktiivisuutta. Kuva: Kainuun Liikunta

UKK-instituutti on laatinut liikuntasuositukset, jonka mukaan työikäisten tulisi liikkua. Suositukset ohjaavat ihmisiä huolehtimaan päivittäisestä aktiivisuudestaan liikunnan ja liikuskelun osalta sekä riittävästä levon määrästä ja lihaskunnosta.

Nämä suositukset täyttämällä kansalaisten terveyskunto pysyy yllä, ja samalla ehkäistään liikkumattomuudesta johtuvien sairauksien kuten sydän- ja verenkiertoelimistön, 2. tyypin diabeteksen ja tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien syntymistä.

UKK-Instituutin liikuntasuositukset työikäisille. Kuva: UKK-instituutti

Korpikansa seikkailee -kuntotestaus ja elintapaneuvontakiertue haastaa kainuulaiset tarkastamaan oman kuntonsa sekä miettimään omia elintapojaan entistä terveellisempään suuntaan.

Kiertue on kiertänyt ympäri Kainuuta jo vuosikymmenen ajan ja testannut tänä aikana lähes 7000 osallistujan Kehon kuntoindeksin. Kehon kuntoindeksi -testeillä osallistuja saa kattavan kuvan kehonkoostumuksestaan, kestävyyskunnostaan sekä lihasvoimastaan. Näissä testeissä ei testattavan tarvitse hikoilla eikä hengästyä, vaan testit onnistuvat arkivaatteissa vaikka työpäivän lomassa.

Arvostaen ja kannustaen kohti parempaa kuntoa

Oleellista koko Kehon kuntoindeksi -testaustilanteessa on yksityisyys ja kannustaminen. Kehnoistakaan tuloksista ei moitita, vaan aina löydetään kunkin arjesta positiivisia asioita ja tekoja, joita lisäämällä muutokset kohti parempaa kuntoa ja kaventunutta vyötäröä onnistuvat vähitellen omin ehdoin.

Korpikansa seikkailee -kiertueen tavoitteena on herätellä, kannustaa ja motivoida kainuulaisia pysyviin elintapamuutoksiin.

Kehon kuntoindeksi -testi.

InBody-kehonkoostumusmittaus

InBody-kehonkoostumusanalyysi on nopea, helppo ja tarkka menetelmä, jolla saadaan selville kehonkoostumus. Mittaus perustuu bioimpedanssiin eli kehon sähkönjohtavuuteen. Menetelmä on luotettava, koska se perustuu ainoastaan mittaukseen eikä sukupuoleen, ikään tai muuhun muuttujaan perustuvaan oletukseen. Kehonkoostumusmittauksessa saat nopeasti ja turvallisesti selville muun muassa:

Kehon rasvamassan

Lihasten ja nesteiden osuuden kokonaispainostasi

Lihasmassan määrän

Rasvaprosentin

Raajojen puolierot

Sisäelimien ympärillä olevan rasvan pinta-alan eli VisceralFat-arvon

Kehonkoostumusmittaus on helppo tapa selvittää mm. rasvamassan määrä kehossa

Puristusvoiman mittaaminen

Puristusvoima mittaa käden tarttumaotteen voimaa, joka on olennainen toimintakyvylle. Tulos on ilmaistu kiloina. Sitä verrataan samanikäiseen ja samaa sukupuolta olevaan väestöön.

Puristusvoima korreloi yleisen lihaskunnon kanssa. Kuva: Buusti360

Kestävyyskunnon mittaaminen

Laskelma perustuu leposykkeeseen, sykevälivaihteluun ja henkilökohtaisiin tietoihin, joita ovat sukupuoli, ikä, pituus, paino ja omaan arvioon fyysisestä aktiivisuustasosta. Tulos on arvio maksimaalisesta hapenottokyvystä, joka kuvaa kestävyyskuntoa. Mitä parempi aerobinen kunto on, sitä vahvempi ja tehokkaampi sydämesi on.

Sykevälivaihtelua mittaamalla saadaan helposti selville mitattavan kestävyyskunto. Kuva: Buusti360

Liikunnanohjaajat työssään

Kainuun Liikunnan järjestämä Korpikansa seikkailee -kiertue on tehnyt pitkään yhteistyötä Kainuun alueen liikunta-alan ammattilaisia kouluttavien oppilaitosten kanssa. Kiertueella Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijat ja Kainuun ammattiopiston liikuntaneuvojaopiskelijat pääsevät hiomaan ammattitaitoaan testaamisessa. Liikunta-alan ammattilaisten työtehtäviin kuuluvat olennaisena osana asiakaspalvelutyö, kuntotestaaminen, testitulosten tulkinta sekä niiden hyödyntäminen elintapaneuvonnassa.

Kuntotestien testipalaute antaa kattavan kuvan testattavan fyysisestä kunnosta. Kuva: Kainuun Liikunta

Korpikansa seikkailee -kiertueen toteuttaa Kainuun Liikunta yhteistyössä Kainuun kuntien, Kainuun sydänyhdistyksen sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston kanssa. Maksuttomiin ja kaikille avoimiin tapahtumiin pystyy varaamaan testiajan ennakkoon, jolloin välttyy turhalta jonottamiselta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset https://kainuunliikunta.fi/korpikansa-seikkailee-kiertueella-kunnon-mittausta/

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Kirjoittaja on Kainuun Liikunnan terveysliikunnan asiantuntija