Pieni tauko tekee hyvää kaikille: vanhemmille lepoa ja lapselle mukavaa vaihtelua ja uusia kokemuksia, sanoo Aino Ahtonen, joka työskentelee Sotkamossa lastenhoitajana. Kuva: Aino Ahtosen kotialbumi

Yhdessä: Kainuussa on saatavissa MLL:n lastenhoitoapua

Neetta Nousiainen Kainuun Sanomat

Lapsiperheiden elämä voi olla toisinaan melkoista palapeliä, eivätkä palat aina osu paikoilleen.

Silloin ulkopuolinen hoitoapu saattaa olla tarpeellista. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piirin kautta voi saada tilapäistä lyhytaikaista hoitoapua kotiin Kainuun alueella.

MLL:n lastenhoitoapua voi tilata vaikka vain hengähdyshetkeä tai parisuhteen hoitoa varten – me emme kysele tai kirjaa.

Lastenhoitoapu tukee koko perhettä ja vanhempien hyvinvointia. Lastenhoitaja voi olla myös lapsen elämässä uusi tärkeä ihminen, josta jää hyviä muistoja vuosiksi.

Suomussalmelainen hoitaja Senni Piirainen vinkkaa vanhemmille, että apua kannattaa kysyä herkästi, jos vain tuntuu, että sitä tarvitsee. Piiraisen mielestä parasta lastenhoidossa on lasten kanssa leikkiminen ja se, että saa seurata, kun lapset oppivat uusia taitoja.

Sotkamossa työskentelevä Aino Ahtonen on samoilla linjoilla.

– Parhainta lastenhoidossa ehdottomasti on se, että saa olla osa lapsen arkea, kehitystä ja uusien taitojen oppimista. Työssä on erityisen palkitsevaa nähdä lapsen ilo ja oivallus – kun hän oppii jotain uutta, ylittää pienen pelkonsa tai kertoo leikin lomassa, että kanssani on mukavaa. Silloin tunnen itsekin sen saman ilon läikähdyksen sydämessäni ja muistan, miksi pidän tästä työstä niin paljon.

Hoitajat huolehtivat lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja viihtymisestä vanhempien ohjeiden mukaan. Heillä on vaitiolovelvollisuus, eikä vaikea elämäntilanne tai kotihäpeä ole este hoitajan tilaamiselle.

On hyvä varata aikaa keskusteluun, kun kontakti uuteen hoitajaan syntyy. Kun perhe ja hoitaja ovat löytäneet toisensa ja homma toimii, voi hoidot sopia suoraan hoitajan kanssa.

Lastenhoito on maksullista ja hoitajille maksetaan palkkaa. Kuntakokeiluna Suomussalmi tarjoaa asukkailleen maksutonta MLL:n lastenhoitoa 12 tuntia kuukaudessa, Sotkamon kunta kahdeksan tuntia kuukaudessa.

Lastenhoitajat ovat keikkatyöläisiä ja tekevän oman toimen tai opintojen ohella lastenhoitotyötä. Jokainen hoitaja on käynyt MLL:n järjestämän lastenhoitokurssin tai on opiskellut alaa – työhön myös perehdytetään.

Hoitajat haastatellaan ja rikostausta selvitetään. Kainuussa lastenhoitoapua on tarjottu jo 1980-luvulta asti.

Etsimme aina uusia hoitajia, joten jos olet vähintään 16-vuotias, lisätienestit lastenhoitajana kiinnostavat ja lasten kanssa oleminen on sinulle luontevaa, ilmoittaudu mukaan.

Seuraava lastenhoitokurssi järjestetään keväällä 2026 ja esimerkiksi lastenhoitajaopiskelijoille järjestetään perehdytyksiä tarvittaessa.

Senni Piiraisen vinkki uusille hoitajille: älkää ottakaa liikaa paineita! On tärkeää mennä rohkeasti mukaan lasten maailmaan.

– Kaikkea ei tarvitse osata heti, vaan merkittävintä on lämmin asenne ja halu olla läsnä, vinkkaa Aino Ahtonen.

MLL tarjoaa myös lasten ryhmähoitoa esimerkiksi erilaisiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin, jolloin paikalla on useampia lapsia useammasta perheestä.

Lisätietoja lastenhoitoavusta: https://kainuunpiiri.mll.fi/perheille/lastenhoito/ tai kainuu@mll.fi.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.