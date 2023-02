Yhdessä: Kajaanin 4H:n Sirkuskerho on vuoden 4H-kerho

Kajaanissa Lehtikankaan koululla toimiva Sirkuskerho on valittu Vuoden 4H-kerhoksi. Suomen 4H-liitosta kerrotaan, että Vuoden 4H-kerho -kilpailuun osallistuttiin monipuolisella ja laadukkaalla kerhotoiminnalla ympäri Suomen. Kymmenen finalistikerhon joukosta tuomariston valitsemaksi voittajaksi nousi Sirkuskerho. Toiseksi kilpailussa sijoittui Maatilakerho Leppävesi Laukaan 4H-yhdistyksestä ja kolmannelle sijalle ylsi Kankaan Tilan eläinkerho Pielisen 4H-yhdistyksestä. Yleisön suosikiksi nousi Tyttöjen liikunta- ja eräkerho Kälviältä.

– Sirkuskerho on hyvä esimerkki toiminnasta, jossa lapsella on mahdollisuus liikkua ja harrastaa matalalla kynnyksellä ilman asetelmaa kilpailemisesta, kertoo 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski .

4H:n Sirkuskerho kannustaa lapsia liikkumaan taitotasosta riippumatta. Kerhossa opetellaan monipuolisesti ja turvallisuutta noudattaen sirkuksen eri lajeja, kuten esimerkiksi lattia-, pari- ja ryhmäakrobatiaa, jongleerausta eri välineillä, hulavannetemppuja, tasapainoilua, voimaa sekä notkeutta.

Sirkuskerhossa harjoitellaan monenlaisia temppuja. Kuva:Anni Karvinen

– Kerhossamme pystyy taitotasosta huolimatta osallistumaan huolettomasti mukaan, sillä kaikki lähtee aina perusjutuista liikkeelle. Olipa opeteltava temppu miten helppo tai haastava tahansa, ohjaajat sekä kerholaiset ovat aina valmiita kannustamaan ja auttamaan toisiaan, sirkuskerhonohjaaja Anni Karvinen kertoo.

Syys- ja kevätkauden päätteeksi ohjaajat suunnittelevat ja tekevät yhdessä kerholaisten kanssa esityksen, joka kuvataan nähtäville Kajaanin 4H-yhdistyksen sometileille.

Katso sirkuskerhon esitys.

– Lapset tulevat innoissaan kerhoon, tekevät ahkerasti hommia ja ovat kehittyneet huimasti sirkuksen parissa, minkä harrastaminen on pienissä kaupungeissa, kuten Kajaanissa harvinaisempaa, Anni jatkaa.

Sirkuskerhon ohjaaja Anni Karvinen.

Sirkuskerhon toiminta jatkuu jo neljättä vuotta ja viime syksynä monta vuotta mukana olleesta sirkuskerholaisesta tuli kerhoon uusi apuohjaaja.

– Lapsia ja nuoria on hyvä kannustaa matalalla kynnyksellä liikkumaan. Meillä on ihana kerho, minne lapset tulevat innoissaan ja kehitys lapsilla on huikeaa. Tuntuu tosi hienolta saada tällaista tunnustusta, iloitsee toiminnanohjaaja Miia Rantala Kajaanin 4H-yhdistyksestä.

Vuoden 4H-kerhon valitsi raati, johon kuului 4H-säätiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenien edustajana kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio ja 4H-säätiön asiamies Tomi Alakoski . Valitsijaraatiin kuuluivat myös yliopistolehtori Arja Kaasinen Helsingin yliopistosta ja viime vuoden 4H-kerhokilpailun voittajakerhon, Pihtiputaan 4H-yhdistyksen Heppakerhon kerhonohjaajat Miia ja Miina Tavaststjerna . Valtakunnallisen tason voittajakerho palkitaan 500 euron rahapalkinnolla, toiseksi sijoittunut kerho 350 euron ja kolmanneksi sijoittunut 150 euron suuruisella summalla. Palkinnot rahoittaa 4H-säätiö Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella. Palkitseminen tapahtuu Helsingin Säätytalolla 14.2.2023.

