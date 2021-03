Yhdessä: Kaveritoiminta tuottaa iloa myös vapaaehtoiselle

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kainuun piiri on järjestänyt kaveritoimintaa jo usean vuoden ajan. Kaveritoiminnassa aikuinen toimii vapaaehtoisena kaverina 6–17-vuotiaalle lapselle tai nuorelle. Tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kaveri- ja tunnetaitojen lisäksi heidän harrastuneisuuttaan ja antaa malli uuden ihmissuhteen solmimisesta itsenäisesti.

Emmi Roivainen on toiminut alakouluikäisen tytön kaverina noin neljä kuukautta. Hän kävi aluksi MLL:n tukihenkilötoiminnan peruskoulutuksen.

– Olin pitkään ollut kiinnostunut aiheesta ja kuullut muiden kokemuksia sekä haaveillut, miten olisi mukavaa päästä toimintaan mukaan. Ajattelin, että haluaisin tutustua lapseen, jolle tuoda elämään iloa ja turvaa, ja samalla saada itsekin uutta sisältöä ja erilaista iloa elämääni. Minusta sitten vaan tuntui, että nyt on hyvä hetki lähteä kokeilemaan, olisiko homma yhtä ihanaa mitä olin kuvitellut, ja olihan se, Roivainen kertoo.

MLL pyrkii löytämään lapsille ja aikuisille sopivat kaverit ja huomioimaan molempien toiveet ja tarpeet mahdollisimman hyvin.

Tärkeää on, että kemiat kohtaavat ja löytyy yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Emmillä ja lapsella niitä on paljon.

– Tykkäämme molemmat keskustella paljon, ja olemmekin käyneet pitsalla ja kahvilassa, joissa on parempi toteuttaa tätä puolta enemmän kuin toiminnallisemmissa jutuissa. Nauramme yhdessä paljon, mutta myös vakavampi keskustelu on helppoa. Meitä yhdistää myös muun muassa vahva musikaalisuus, jota voimme toteuttaa yhdessä. Olemme todella monissa asioissa samanlaisia, ja näen ystävässäni vahvasti itseni hänen ikäisenään. Ekasta tapaamisesta lähtien meillä on juttu luistanut niin hyvin, että sille ei meinaa tulla loppua.

– Roolini on olla se aikuinen kaveri, jolta lapsi saa tapaamisissa täyden huomion ja ajan vain itselleen. Olen aikuinen kaveri, jonka kanssa lapsi pääsee tekemään mukavia asioita. Olen kuuntelija ja autan lasta erilaisissa asioissa luottamuksella ja joskus myös niin sanotulla järjen äänellä. Aikuisen kaverin kanssa yhdessäolo ja keskusteluyhteys on erilaista kuin lapsen omien vanhempien tai ikätovereiden kanssa, ja niin sen pitää ollakin, Roivainen pohtii.

Kaverisuhde solmitaan yleensä vuodeksi. Vuoden aikana kaverisuhdetta seurataan noin kolmen kuukauden välein tapaamisissa tai puheluissa. MLL tukee ja ohjaa vapaaehtoisia kavereita sekä tarvittaessa lasta ja hänen perhettään yksilöllisesti.

Kaveritoiminta on erittäin palkitsevaa ja arvostettua vapaaehtoistyötä.

– En ole missään vaiheessa kokenut hommaa työnä tai velvollisuutena, tai mitenkään raskaana. Tietysti tähän kuuluu myös velvollisuuksia, jotka täytyy pitää mielessä, mutta itse kaverina toimiminen on ollut puhtaasti omaa aitoa tunnetta siitä, että haluan viettää aikaa lapsen kanssa ja olla mukana hänen elämässään, Roivainen kertoo.

– Puhtia tuo, kun lapsi kertoo omia ihania tuntemuksiaan esimerkiksi minusta ja meidän ystävyydestä ja kun tietää olevansa tärkeä. Vaikka toiminta on nimenomaan lasta varten, niin se antaa samalla minulle paljon. Tykkään tästä tosi paljon, ja tämä toiminta tuottaa minulle paljon iloa.

Koronatilanne on vaikuttanut myös kaveritoimintaan. Kaveriparit ovat olleet kuitenkin kekseliäitä ja jos tapaamiset eivät ole olleet mahdollisia, kuten viime keväänä, on tavattu muun muassa videopuheluiden välityksellä.

– Toistaiseksi olemme nähneet toisiamme livenä, huomioiden tietysti hygienian, turvavälit ja maskin käytön. Olemme koronan takia miettineet enemmän ulkoilussa tapahtuvaa toimintaa ja ylipäänsä paikkoja, joissa ei tulisi kontakteja. Tiedostamme sen, että voimme joutua siirtämään tapaamisemme kokonaan etätapaamisiksi ja olemme jo suunnitelleet esimerkiksi videopuhelun kautta askartelua, Roivainen kertoo tilanteesta helmikuun loppupuolella.

Yhteydenpitoon on nykyään onneksi paljon erilaisia välineitä ja mahdollisuuksia, joita vapaaehtoisia kannustetaan ja tarvittaessa koulutetaan käyttämään.

Kaveripari tapaa toisiaan yleensä kaksi kertaa kuukaudessa parin tunnin ajan. Tärkeintä on kiireetön ja aito kohtaaminen ja lapsen kuunteleminen. Jokaiselle kaverisuhteelle luodaan yhdessä perheen kanssa tavoitteet, jotka tukevat lapsen ja perheen tarpeita.

– Parasta on meidän tapaamiset. Ne antavat molemmille niin paljon. Ja ne aidot tunteet, joita ystäväni näyttää ja kertoo minulle. Meillä on aina superhauskaa yhdessä."