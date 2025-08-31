Paikallisuutiset

Ulkona voidaan käsitellä mitä tahansa oppiainetta – vain mielikuvitus on rajana. Kuva: Iida Sirviö

Yhdessä: Kun koulu meni metsään – ”Päätimme, että siirrymme ulos oppimaan joka maanantai”

Luonto tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet toiminnalliseen opetukseen ja liikkeen lisäämiseen osana koulupäivää. Katso videot!

Ira Liuski Kainuun Sanomat

Maanantaiaamun raikkaassa elokuun säässä lähes 30 kolmasluokkalaista oppilasta kokoontuu jonoon Nakertajan koulun pihalle. Suunta on selvä: metsä kutsuu.

Luokanopettajat Ulla Loukusa ja Sari Auvinen kokoavat ryhmänsä ja lähtevät kulkemaan sulassa sovussa noin 800 metrin päähän koululta, vanhan laavun alueelle – paikkaan, josta on tullut tärkeä osa arkea. On metsämaanantai.

Luokanopettajapari kertoo idean syntyneen luontevasti, kun he keväällä kuulivat aloittavansa uuden lukuvuoden työparina. Molemmilla on aiempaa kokemusta ulkona opettamisesta, joten yhteinen ajatus viikoittaisista metsämaanantaista syntyi helposti.

– Olemme hyvin samanhenkisiä ja halusimme hyödyntää luonnon tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa. Päätimme, että joka maanantai siirrymme ulos oppimaan, opettajat kertovat.

Oppimisympäristö on kuin suoraan sadusta: kuulas aamuvalo siivilöityy puiden lomasta, kosteat hämähäkinseitit kimaltavat oksilla ja ympärillä levittäytyy rauhoittava vihreys.

Edellisellä viikolla oppilaat valitsivat metsästä itselleen oman puun – he antoivat sille nimen, koristelivat sen ja merkkasivat sen omakseen.

Katso videolta, kun Manda Tuikka esittelee oman puunsa.

Video: Iida Sirviö

Tällä kertaa tehtävänä on palata oman puun luokse, mitata sen ympärysmitta ja kirjata havainnot ylös omaan vihkoon. Moni löytää puunsa helposti, ja mittanauhat vilahtelevat sammalikossa. Toisille taas puun tunnistaminen on pieni arvoitustehtävä.

Katso videolta, kuinka mittaaminen sujuu.

Video: Iida Sirviö

Aamupäivän viimeinen tehtävä on kerätä metsästä yksi tai kaksi kasvia, joita tutkitaan myöhemmin koululuokassa. Kerätyt kasvit päätyvät oppilaan omaan kasvikansioon, ja niiden avulla jatketaan luonnon havainnointia sisätiloissa.

Katso videolta, kuinka kasvit sujahtavat sanomalehden väliin.

Video: Iida Sirviö

Luonnon oma temppurata tarjoaa mahdollisuuden liikkua, kokeilla ja leikkiä vapaasti, mikä huomaamatta kehittää myös liikuntataitoja ja fyysistä kuntoa.

Tehtävien jälkeen metsä muuttuu leikkikentäksi, mikä on tärkeä osa metsämaanantain toimintaa. Luonnon oma temppurata tarjoaa mahdollisuuden liikkua, kokeilla ja leikkiä vapaasti, mikä huomaamatta kehittää myös liikuntataitoja ja fyysistä kuntoa. Ilon ja energian voi aistia kaikkialla ympärillä.

Opettajat kokevat luonnon tarjoavan lähes rajattomat mahdollisuudet opetukseen. Ulkona voidaan käsitellä mitä tahansa oppiainetta – vain mielikuvitus on rajana.

– Tämä vaatii hieman ajattelun laajentamista ja yhteistä suunnittelua, mutta se kannattaa. Ulkona voidaan opettaa matematiikkaa, äidinkieltä, ympäristöoppia, liikuntaa ja kuvataidetta – kaikki limittyvät toisiinsa luonnollisesti.

Sään vaihtelu otetaan huomioon joustavasti. Huonommalla säällä retki voi olla lyhyempi, joskus vain 10 minuuttia koulun lähistöllä. Hyvällä säällä puolestaan voidaan viettää koko päivä metsässä.

– Joka maanantai olemme kuitenkin ulkona. Se on meille tärkeää.

Sari Auvinen ja Ulla Loukusa ovat liittyneet Ulko-opet ry:hyn. Ulko-opet ry on Suomen Ladun jäsenyhdistys, jonka yhtenä tavoitteena on koota ympäri Suomea ulko-opetuksesta kiinnostuneet henkilöt yhteen. Kuva: Iida Sirviö

Metsämaanantai on enemmän kuin ulkoiluhetki. Se on pedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, joka yhdistää oppiaineita, vahvistaa luontosuhdetta ja tukee oppilaiden kokonaisvaltaista kasvua. Siellä opitaan havainnoimaan, liikkumaan, tutkimaan ja olemaan yhdessä – luontevasti ja läsnä.

Katso videolta mitä mieltä Taika Härkönen, Inka Pauna ja Pihla Kemppainen ovat metsämaanantaista.

Video: Iida Sirviö

Koulu meni metsään – ja oppilaat seurasivat perässä. Hyvä niin.

Kirjoittaja Ira Liuski työskentelee Kainuun Liikunta ry:llä lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijatehtävissä. Kainuun Liikunta edistää opetushallituksen koordinoimaa Liikkuva koulu -ohjelman toteutumista paikallistasolla.

Kuvat, videot ja niiden editointi: Media-alan opiskelija Iida Sirviö Kainuun ammattiopisto.