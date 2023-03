Yhdessä: Liikunta kuuluu kaikille

Kajaanilainen 11-vuotias Olavi on mukana Valtti-ohjelmassa. Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa ohjelmassa Valtti-ohjaajien avustuksella etsitään harrastusta lapselle ja nuorelle, jolla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, joka vaikeuttaa harrastuksen löytymistä ja harrastusryhmään osallistumista.

– On ollut mukavaa tehdä itselle tuttuja ja uusia juttuja myös! Olen aikaisemminkin uinut ja tehnyt parkour-temppuja, mutta nyt pääsin ohjattuun ryhmään. Haluaisin olla parempi parkourissa. Tai olla tosi hyvä jossakin lajissa, Olavi kertoo.

Kuvaaja: Virva Hallamaa

Olavin äiti Outi Ohtonen on ollut erittäin tyytyväinen Valtti-ohjelmaan. "Aina ei tule itse ajateltua, mitä kaikkea liikunnallista harrastusta voisikaan olla tarjolla erityislapselle. Valtti-ohjaajien kautta tuli uusia ideoita "laatikon ulkopuolelta". Erityislapsen arkeen liittyy enemmän epäonnistumisen ja riittämättömyyden kokemuksia kuin muilla lapsilla. Olikin hienoa, kun Valtti-ohjaajat kävivät vuoropuhelua harrastuksen ohjaajan kanssa lapsen erityispiirteistä ja siitä, missä lapsi tarvitsee eniten ohjausta. Ja mikä parasta, tsemppasivat ja tukivat lasta uudessa tilanteessa."

Olavin Valtti-ohjaajina ovat toimineen Kainuun ammattiopiston kasvatus- ja ohjausalan opiskelijat Tarja Piiroinen ja Virva Hallamaa .

– Ammatillisesta näkökulmasta tämä on ollut meille avartava kokemus ja lisännyt näkemystä kohdata erilaisuutta. Ja lisäksi olemme oppineet paljon sellaista, mitä tulee ottaa huomioon erityistä tukea tarvitsevalle lapselle harrastusta valittaessa.

Parasta Valttina toimimisessa on ollut kuitenkin vuorovaikutus ohjattavan kanssa.

– On ollut mahtavaa päästä tutustumaan Olaviin, ja hän on ollut ihana ohjattava. Harrastuskokeiluista on tullut hyvä mieli, ja jos Olavi löytää tätä kautta harrastuksen, niin se on palkitsevaa sekä Olaville että meille. Olavi on tuonut esille omia kiinnostuksen kohteitaan ja niiden pohjalta olemme lähteneet etsimään erilaisia harrastusvaihtoehtoja, kertovat Tarja ja Virva.

Olavi on käynyt kokeilemassa ilma-aseammuntaa Kajaanin Ampujissa, ninja-freegymiä Kajaani Gymnasticsilla sekä uimassa Kajaanin Uimaseurassa. Kuvaaja: Virva Hallamaa.

Tarjan ja Virvan mukaan on ollut positiivista huomata eri seurojen myönteinen suhtautuminen Valtti-ohjelmaan.

– Ohjelman myötä erilaiset harrastusmahdollisuudet ovat tulleet tutummaksi ja niitä onkin melkoisesti. Olavi on pitänyt kaikista kokeiluista ja onnistunut niissä. Hän pystyisi valitsemaan näistä harrastuksista minkä vain.

Meillä kaikilla on yhdenvertainen oikeus liikkua ja osallistua toimintaan. Kaikille avoimessa liikuntatoiminnassa huomioidaan osallistujien taustat ja tarpeet siten, että jokainen osallistuja pääsee mukaan, kokee itsensä tervetulleeksi ja osalliseksi ja pystyy toimimaan yhdenvertaisesti toisten kanssa. Joskus liikunta vaatii soveltamista tai jopa erityisosaamista, jos henkilöllä on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Suomen väestöstä jopa noin 25 prosenttia kuuluu soveltavan liikunnan piiriin. Kainuussakin toimivan Avoimet ovet -verkostotoiminnan tavoitteena on edistää urheiluseurojen edellytyksiä ottaa mukaan toimintaan vammaisia tai erityistä tukea tarvitsevia liikkujia.

Vaikka erilaiset lait ja asetukset turvaavat yhdenvertaisuuden toteutumista, tärkeintä on kuitenkin se, kuinka meistä itse kukin asiaan suhtautuu. Tietoisuuden lisääminen on yksi keskeisimmistä keinoista edistää kaikilla avoimen liikuntatoiminnan toteutumista. Myös oma kokemuksellisuus edistää erilaisuuden ymmärtämisestä.

Suomen Partiolaisten 7–9-vuotiaiden Sudenpentujen partio-ohjelman liikuntakokonaisuus sisältää yhtenä aktiviteettina mahdollisuuden tutustua johonkin vammaisurheilulajiin. Kainuun Liikunta järjesti kuluneella viikolla Kajaanin Korvenpoikien ja Vuokatin Vaeltajien kaikille Sudenpentu-ryhmille mahdollisuuden kokeilla vammaisurheilulajeja.

Sotkamolaiset partiolaiset kokeilivat näkövammaisten maalipalloa, pelituolin kanssa liikkumista sekä kaikilla avoimia pelejä ja leikkejä. Kuvaaja: Ira Liuski

Kajaanin Korvenpojissa ohjaajana toimiva Mervi Kettunen kertoo videolla ajatuksiaan lajikokeiluillasta. Kuvaaja: Ira Liuski

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.