Lukumummit ja -vaarit auttavat pieniä koululaisia lukusujuvuuden harjoittelussa. Tällaisessa joukkoon mahtuisi vielä uusia lukumummeja ja -vaareja. Kuva: Suvi-Maria Tolonen

Yhdessä: MLL tarjoaa monipuolista tukea lapsiperheille Kainuussa

Suvi-Maria Tolonen Kainuun Sanomat

Tässä ajassa on tärkeää huolehtia ja tukea lasten, nuorten ja vanhempien hyvää arkea. Hyvä arki alkaa pienistä asioista. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) työ keskittyy myös Kainuussa ennaltaehkäisevään toimintaa, jonka tavoitteena on tarjota perheille tukea ennen kuin haasteet kasvavat liian suuriksi.

Tällä hetkellä MLL:n Kainuu piiri tarjoaa perheille tukea erilaisten vanhemmuudentuen ryhmien kautta eri ikäisten lasten vanhemmille. Lisäksi on ryhmiä nepsyperheille ja nukkumishaasteita kokeville lapsiperheille. Ryhmät perustuvat vertaistukeen ja toteutuvat ammattilaisten ohjaamina.

Perheiden Pesäkolotoiminta tarjoaa avointa kohtaamispaikkatoimintaa Kajaanissa kolmena päivänä viikossa aamupäivisin sekä kerran kuukaudessa myös iltaisin. Perheiden Pesäkolotoimintaa järjestetään myös Kuhmossa, Paltamossa, Sotkamossa ja Suomussalmella.

Toimintaa tehdään yhteistyössä Kainuun hyvinvointialueen ja seurakuntien sekä lukuisten muiden kumppaneiden kanssa. Avoin kohtaamispaikka tarjoaa vanhemmille vertaisuutta ja turvallisen ympäristön lasten kanssa touhuamiseen.

Pomppulinnan voi vuokrata vaikka lasten syntymäpäiväjuhliin. Kuva: Suvi-Maria Tolonen

Lapsiparkki on lauantaisin Kajaanissa ja tarjoaa vanhemmille esimerkiksi lapsettoman kauppareissun. Lapsiparkki toteutetaan yhteistyössä Kajaanin seurakunnan ja Kajaanin 4H:n kanssa. Lapsiparkissa lasten kanssa toimivat koulutetut hoitajat ja ohjaajat.

Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua, tavoitteellista ja ehkäisevää vapaaehtoistyötä, jota tehdään varhaisen tuen näkökulmasta. Tukihenkilö voi toimia perhekummina, aikuiskaverina lapselle tai ystävänä maahanmuuttaja äidille.

Mummi ja vaari -toiminnassa tuetaan lapsia, nuoria ja perheitä yhteisöllisesti. Lukumummi ja -vaaritoiminnassa vapaaehtoinen käy koululla lukemassa koulupäivän aikana niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lukemisen sujuvuuden harjoitteluun apua ja tukea. Kaikki tukihenkilöt koulutetaan ja perehdytetään tehtävään. Tukihenkilötoimintaa tarjotaan koko Kainuun alueella.

Lastenhoitoapu toimii ympäri Kainuuta. Lastenhoitoapu tarjoaa tilapäistä arjen apua lapsiperheille. Perhe voi tilata lyhytaikaista, ympärivuorokautista lastenhoitoapua kotiin omien tarpeidensa mukaan. Lastenhoitajat ovat koulutettuja yli 16-vuotiaita hoitajia.

Välinevuokraus mahdollistaa turvaistuinten, matkasänkyjen ja syöttötuolien vuokraamisen. Lisäksi MLL:n Kainuun piiriltä voi vuorata, vaikka pomppulinnan lasten syntymäpäiväjuhlille.

ABC- vanhemmuusryhmä tarjoaa vertaistukea lapsiperheille verkossa. Kuva: Suvi-Maria Tolonen

MLL:n Kainuun piiri on järjestänyt 75 vuoden ajan monipuolisesti tukea perheille ympäri Kainuuta. Tämän päivänä perheitä kohtaa erilaiset haasteet kuin taipaleen alussa, mutta punainen lanka on kuitenkin ollut MLL:n toiminnassa aina sama. Toiminta on matalankynnyksen toimintaa ja pääsääntöisesti maksuttomia perheille.

Kirjoittaja työskentelee koordinaattorina MLL:n Kainuun piirissä. Kainuun Sanomat julkaisee Yhdessä-palstaa verkossa yhteistyössä järjestöjen kanssa.