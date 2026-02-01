Paikallisuutiset

Yhdessä: Nuorille seuratoimijoille on tilausta

Teemu Takalo Kainuun Sanomat

Nuorten toimijoiden mukaan saaminen seuratoiminnan vastuutehtäviin on perinteisesti ollut urheiluseuratoimijoiden iso haaste ja päänvaiva.

Ohjaus- ja valmennuspuolella haastetta on pystytty taklaamaan esimerkiksi työstä maksettavan korvauksen myötä, mutta seurojen hallintotyössä nuorten aktivoituminen on odottanut vielä itseään.

Tunnelin päässä näkyy silti valoa, sillä yhteiskunnan eri osa-alueilla laajemminkin lisääntyvä nuorten kuuleminen ja osallistaminen ovat leviämässä myös seuratoimintaan.

Sulo Kahilakoski on toiminut tuomarina nuorten korkeimmalla jääkiekon sarjatasolla ja toimii Kainuun jääkiekkotuomarit ry:n kerhokouluttajana. Kuva: Jarmo Karhu

Erinomainen esimerkki aktiivisesta nuoresta seuratoimijasta on Kainuun jääkiekkotuomarit ry:ssä toimiva tämän kevään abiturientti Sulo Kahilakoski. Lapsena monipuolisesti urheilua harrastanut ja seitsemänteen luokkaan asti jääkiekkoa pelannut Kahilakoski aloitti jääkiekon erotuomaritoiminnan suoraan oman pelaajauran loputtua, sillä urheilun imu veti puoleensa myös kilpailemisen ulkopuolella.

Junioripeleistä alkanut tuomaritoiminta eteni nopeasti kilpatuomaritoimintaan ja linjatuomarin tehtäviin aina U20 SM-sarjaotteluita myöten. Viime syksystä lähtien tuomaripaidassa ovat olleet päätuomarin oranssit hihamerkit, ja samaan aikaan seuratoiminnan vastuutehtäväksi tuli toimia Kainuun jääkiekkotuomareiden kerhokouluttajana.

– Seuratoimintaan mukaan lähteminen lähti halusta kehittää itseään ja kokeilla uutta. Sen kautta pääsen näkemään itselle tärkeää ja mieluista lajia nyt uusin silmin. Seuratoiminta yleisesti kehittää itseäni ja sosiaalisia taitojani. Harvassa paikassa pääsee kantamaan näin paljoa vastuuta, ja uskon, että seuratoiminta antaa valmiuksia opintoihin ja myöhemmin työelämään, Sulo Kahilakoski avaa seuratoiminnan motiivejaan.

Isoa vastuuta ja suurta tehtävätaakkaa kerhokouluttajana kantava Kahilakoski kokee, että hänet on otettu nuoresta iästään huolimatta hyvin vastaan seuratoiminnassa.

– Aktiivisesti seuratoimintaan hyppääminen vaati paljon uuden asian oppimista ja sisäistämistä lyhyeen aikaan. Syksyn aikana nousi esiin myös epäilijöitä, mutta pääosin vastaanotto on ollut tukeva, ja hommaan on ollut helppo tulla mukaan. Nuori ikä aiheutti väistämättä alkuun ihmetystä, mutta tuntuu että minuun on silti suhtauduttu normaalisti eikä nuoresta iästä ole tehty ongelmaa, Kahilakoski toteaa.

Lukion jälkeen varusmiespalvelukseen suuntaava ja liikuntapedagogiikan jatko-opinnoista kiinnostunut Kahilakoski kannustaa kokeneita seuratoimijoita antamaan vastuuta nuorille.

– Seuratoiminnan vastuutehtävät useasti jaetaan seurassa toimivien aikuisten kesken. Mielestäni nuoria voitaisiin kuitenkin pyrkiä houkuttelemaan erilaisiin vastuutehtäviin asteittain. Pienemmän vastuun omaavia tehtäviä voitaisiin jakaa nuorille. Myös vaativampiin vastuutehtäviin mukaan ottaminen ja vastuun jakaminen ja lisääminen pikkuhiljaa voisi houkutella nuoria, sillä yhtäkkinen liiallinen vastuu voi olla nuorelle liikaa. Ylipäätänsä seuroissa voitaisiin olla avoimempia nuoria kohtaan, ja seurat voisivat avoimesti rekrytoida nuoria erilaisiin vastuutehtäviin, Kahilakoski kuvailee.

Kajaanin telinevoimistelijat ry:ssä nuorten osallistaminen seuran toiminnan kehittämiseen on koettu tärkeäksi osaksi tulevaisuutta heti uuden seuran alkumetreiltä lähtien.

Kajaanin telinevoimistelijat ry:een ollaan perustamassa seuran virallisen hallituksen rinnalle omaa nuorisohallitusta, jonka tehtävänä on lisätä nuorten osallisuutta ja tuoda nuorten ääni seuratoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorisohallituksen ja seuran hallituksen välisenä linkkinä on hallituksesta tähän tehtävään erityisesti valittu aikuinen, joka toimii samalla nuorisohallituksen mentorina.

Kajaanin telinevoimistelijat ry:n puheenjohtaja Birit Oksman-Sandelin nostaa osallisuuden rinnalla esille myös seuratoiminnan koulutuksellisen puolen nuoren näkökulmasta.

– Nuorisohallituksessa tai muuten seurassa aktiivinen toimiminen tuo nuorelle monipuolisesti erilaista työelämässäkin tarvittavaa osaamista esimerkiksi tapahtumanjärjestämiseen, markkinointiin, ohjaamiseen ja vuorovaikutukseen sekä hallintoon liittyen, Oksman sanoo.

Kokenut seurajohtaja näkee toiminnassa myös hyvän jatkumon seuran viralliseen hallitukseen: ”nuorisohallituksessa nuoret oppivat myös asioiden valmistelun merkityksen, ja kynnys lähteä mukaan seuran hallitukseen madaltuu varmasti”.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Mikä Rahoitusmahdollisuudet Kainuun alueella nuorilla on monia mahdollisuuksia vaikuttaa ja hakea myös rahoitusta kehittämistoimintaan. Tästä esimerkkeinä ovat Nuoriso Leader -hankkeet, joista löytyy tietoa Oulujärvi Leaderin ja Elävä Kainuu Leaderin nettisivuilta. Kansainvälisiä verkostoja Kainuun nuorille tarjoaa Barents Urheilu, jonka Nuoret johtajat -ohjelmassa toimitaan yhdessä Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan nuorten kanssa. Barents Urheilusta lisätietoa saa Kainuun Liikunta ry:ltä.

Kirjoittaja toimii toiminnanjohtajana Kainuun Liikunta ry:ssä