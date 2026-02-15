Paikallisuutiset

Kotityökoulutuksessa nuoret tutustuivat eri pesuaineiden merkintöihin ja käyttöohjeisiin varmistaakseen turvallisen ja oikeanlaisen käytön.

Yhdessä: Uudet kotipalvelunuoret valmiina auttamaan kajaanilaisten arjessa

Miia Rantala Kainuun Sanomat

Kajaanin 4H-yhdistys on kouluttanut uusia kotipalvelunuoria, jotka ovat nyt valmiita tarjoamaan apua kajaanilaisten koteihin. Kotityökoulutuksessa nuoret perehtyivät käytännön kotipalvelutyöhön sekä asiakkaan kohtaamiseen, erityisesti ikäihmisten arjessa.

Koulutus sisälsi teoriaosuuden ja runsaasti käytännön harjoittelua. Nuoret oppivat siivouksen perusteita, turvallisia ja ergonomisia työtapoja sekä vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan asiakastyössä.

– Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että nuoret lähtevät asiakastyöhön osaavina ja itsevarmoina. Asiakkaille tämä tarkoittaa luotettavaa ja turvallista palvelua. Kotityökoulutukseen osallistui innokkaita ja motivoituneita nuoria, jotka haluavat tarjota luotettavaa apua kajaanilaisten arkeen, kertoo Kajaanin 4H-yhdistyksestä Miia Rantala.

Pesuaineiden merkintöihin ja käyttöohjeisiin perehdyttiin tarkasti ja tärkeimmät asiat kirjattiin ylös.

Koulutus oli nuorille maksuton, kuten Kajaanin 4H-yhdistyksen koulutukset yleensäkin. Kotityökoulutus järjestettiin nuorisotila Holarilla. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on Kajaanin 4H-yhdistykselle tärkeää.

Koulutuksen käyneet nuoret voivat työllistyä 4H-yhdistyksen kautta esimerkiksi siivous-, ikkunanpesu- ja asiointiaputöihin. Työ on keikkaluontoista, joten se sopii hyvin opintojen oheen tai lisätienestiksi ja tarjoaa nuorille arvokasta työkokemusta.

Asiakkaille 4H-kotipalvelu on helppo tapa saada apua arkeen. Palvelu sopii mm. ikäihmisille, toimistoille, lapsiperheille sekä kaikille, jotka kaipaavat lisäkäsiä kodin askareisiin. Palvelun tilaamalla asiakas tukee samalla paikallisten nuorten työllistymistä.

Yhteishenkeä ja arjen taitoja harjoiteltiin myös keittiössä.

Näin tilaat 4H-kotipalvelun Kajaanissa

Kajaanin 4H-yhdistyksen kotipalvelunuoret tarjoavat apua esimerkiksi siivoukseen, ikkunanpesuun ja asiointiapuun.

Hinta: 28 €/h

Palvelu on kotitalousvähennyskelpoinen, mikä tekee siitä asiakkaalle edullisen vaihtoehdon.

Tilaukset ja lisätiedot:

Puhelimitse tai viestillä: p. 050 542 8898 tai kajaani.4h.fi

Kajaanin 4H-yhdistys tarjoaa asiakkaille kotipalvelun lisäksi myös virkistyspalvelua ikäihmisille, apua pihan ja puutarhan hoitoon sekä lemmikkieläinten hoitoon.

Kirjoittaja toimii toiminta- ja koulutuskoordinaattorina Kajaanin 4H-yhdistyksessä.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.