Paikallisuutiset

Yhdessä: Ystävä auttaa ja tukee arjen asioissa

Sari Liuski-Ursin Kainuun Sanomat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kainuun piirin ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa kohtaavat ja parhaassa tapauksessa ystävystyvät eri ikäiset ja eri taustoista tulevat naiset.

Kaisa Sivonen on toiminut MLL:n ystävätoiminnassa vapaaehtoisena tukihenkilönä jo viisi vuotta. Hänen aiemmin tukemansa maahanmuuttajaäiti muutti Kainuusta Etelä-Suomeen opiskelujen ja työn perässä, joten vuosi sitten Sivonen tutustui uuteen maahan muualta muuttaneeseen äitiin. Cicek Dengiz on kotoisin Turkista. Hänen miehensä muutti Kajaaniin jo aiemmin ja Cicek ja perheen lapset muuttivat Kajaaniin vuonna 2021. Sittemmin perheeseen on syntynyt kolmas tytär syksyllä 2023.

Kaisa Sivonen (vas.) ja Cicek Dengiz ystävystyivät vuosi sitten MLL:n ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan kautta. Tapaamisessa olivat mukana myös Cicek´n vanhin tytär Ezran (oik.) ja nuorin tytär Sara (Cicek´n sylissä). Kuva: Sari Liuski-Ursin

Kaisa ja Cicek ovat tulleet MLL:n Kainuun piirin toimistolle ystäväsuhteen 1-vuotistapaamiseen. Tapaamisessa käydään läpi vuoden kuulumisia ja sovitaan jatkosta. MLL:n koordinaattori kyselee toiminnan vaikuttavuudesta ja tukisuhteelle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Kaisa kertoo, että Cicek on mahtava persoona.

– Meillä on samanlaisia ajatuksia elämästä ja asioista, Kaisa toteaa. Hän saa Cicek´n kautta vertailupohjaa omaan elämäänsä ja saa kuvan siitä, miten maahanmuuttajuus ja vieras kulttuuri voivat vaikuttaa elämän rakentumiseen ja elämässä pärjäämiseen.

– Siinä on sekä hyviä ominaisuuksia että vaikeuksia, Kaisa pohtii.

– Kyllä ihmiset kokevat valtavan isoja muutoksia tänne tullessaan ja ikävä omaa kotimaata ja läheisiä siellä on kova.

Cicek on oppinut puhumaan hyvin suomen kieltä lyhyessä ajassa. Hän opiskeli ammatillisessa koulutuksessa ennen nuorimman lapsen syntymää ja jatkoi opintoja ja valmistui lapsen synnyttyä. Cicek kokee, että kielitaidostaan huolimatta hänen koulunkäyntinsä olisi ollut tosi vaikeaa ilman Kaisan apua ja tukea.

– Yksi kerta soitin Kaisalle ja itkin tosi paljon, kun läksyt olivat niin vaikeita enkä pärjännyt niissä. Se, että sain soittaa ja kertoa asian Kaisalle helpotti heti, Cicek kertoo iloiseen tyyliinsä.

Molemmat naiset kokevat ystävystyneensä kuluneen vuoden aikana.

– Vaikka ei olisi oltu yhdessä pitkään aikaan, mietin silti, että mitä Cicek´lle kuuluu, Kaisa kertoo.

Cicek kokee ystävänsä olemassaolon ja tiedon siitä, että hänellä on Kajaanissa ystävä, auttavan arjessa ja olevan tärkeä tuki taustalla.

– Kyllä meillä on molemmin puolista asioiden jakamista ja koen, että olemme tosiaankin ystäviä, Kaisa toteaa.

MLL:n koordinaattori kysyy naisten ajatuksista jatkosta. Haluavatko he jatkaa ystäväsuhdetta vielä toisenkin vuoden.

– Miksi lopettaa, Cicek tuumaa.

Naiset myös haluavat MLL:n olevan edelleen heidän taustaorganisaationsa ja taustatukensa.

– Minusta täällä on kiva käydä tapaamisissa ja yhteisissä tapahtumissa, Kaisa toteaa.

MLL:n Kainuun piiri järjestää toiminnassa mukana oleville ystäväpareille yksilöllisiä vuosittaisia tapaamisia ja yhteistapaamisia sekä vertais- ja virkistystapaamisia vapaaehtoisille.

Cicek´n 15-vuotias tytär Ezran on 8.-luokalla. Hän kokee ystävien saamisen ikätovereistaan vaikeaksi.

– On paljon kiusaamista ja ulkopuolelle jättämistä. Se tuntuu tosi pahalta, Ezran kertoo.

Hän on tosi herttainen ja iloinen tyttö, joka haluaisi myös saada ystävän niin kuin äitinsä on saanut. Ezran on hyvin toiveikas, että löytää vielä ystäviä Kajaanista.

– On suuri rikkaus tutustua erilaisiin ihmisiin ja päästä näkemään heidän elämäänsä täällä sekä tutustua erilaiseen kulttuuriin. Tämä toiminta avaa omia silmiä ja laajentaa ajattelua, Kaisa kertoo MLL:n ystävätoiminnassa mukanaolon vaikutuksista.

– Maahanmuuttajien on tärkeää saada ystäviä ja päästä näkemään myös heidän elämää, Cicek toteaa.

Naiset päättävät ilman muuta jatkaa ystävyyttään ja tutustuttaa myös samanikäisiä lapsia toisiinsa.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

