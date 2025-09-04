Paikallisuutiset

Kuva: Elisa Korhonen

Yksityiselle lääkärille julkisen hinnalla – Kainuussa kokeilun ensimmäiseen aaltoon lähti mukaan vain yksi lääkäriasema

Valinnanvapauskokeilu mahdollistaa yksityisen lääkärikäynnin julkisen käynnin hinnalla yli 65-vuotiaille. Kokeilun tarkoituksena on auttaa purkamaan julkisen puolen ruuhkia.

Kainuun Sanomat

Syyskuun alusta käynnistynyt 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu ei lähtenyt Kainuussa niin suureellisesti liikenteeseen, kuin mitä Kelan sivuilla annettiin ymmärtää. Ainoastaan yksi yksityinen lääkäriasema, Pihlajalinna, lähti heti kokeilun ensimmäisessä vaiheessa mukaan.

Pihlajalinnan Pohj

