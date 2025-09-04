Paikallisuutiset
Yksityiselle lääkärille julkisen hinnalla – Kainuussa kokeilun ensimmäiseen aaltoon lähti mukaan vain yksi lääkäriasema
Valinnanvapauskokeilu mahdollistaa yksityisen lääkärikäynnin julkisen käynnin hinnalla yli 65-vuotiaille. Kokeilun tarkoituksena on auttaa purkamaan julkisen puolen ruuhkia.
Syyskuun alusta käynnistynyt 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu ei lähtenyt Kainuussa niin suureellisesti liikenteeseen, kuin mitä Kelan sivuilla annettiin ymmärtää. Ainoastaan yksi yksityinen lääkäriasema, Pihlajalinna, lähti heti kokeilun ensimmäisessä vaiheessa mukaan.
