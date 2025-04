Paikallisuutiset

Ylen kannatuskyselyssä kärkikaksikon erot ovat pienentyneet miltei olemattomaksi. Kuva: Arkistokuva

Yle: Kokoomus ja SDP kannatuskyselyssä rinta rinnan

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Kilpailu alue- ja kuntavaalien voitosta on todella tiukka, kertoo Ylen tuore torstaina julkaistu kannatuskysely. Opposition pääpuolue SDP on keikkunut alkuvuoden kyselyjen kärjessä, mutta vaalien lähestyessä pääministeripuolue kokoomus on kirinyt rinnalle.

Molemmissa vaaleissa puolueiden ero on enää