Yle-polin takaisinsoittopalvelun ruuhkiin on tässä kuussa odotettavissa helpotusta. Tuoreen tilaston mukaan puheluja tuli Kajaanin yle-polille 103–180 päivittäin. Kuva: Marjukka Väisänen

Yle-polin takaisinsoittopalvelun ruuhkien pitäisi Kainuussa helpottua tämän kuun aikana

Pahasti ruuhkautunut perusterveydenhuollon takaisinsoittopalvelu on hermostuttanut kajaanilaisia jo pitkään. Ihmiset ovat voineet joutua odottamaan soittoa yle-polilta useita päiviä tai soitto on jäänyt kokonaan tulematta. Nyt lokakuussa asiaan on luvassa korjausta.

Kainuun Sanomat

Yle-polin takaisinsoittopalvelun ruuhkiin on vihdoin odotettavissa helpotusta. Sitä lupaa uusi puhelinjärjestelmä, joka otetaan käyttöön lokakuun aikana Kainuussa vaiheittain.

Kainuun Sanomat kysyi lukijoilta aiemmin kokemuksia terveydenhoidon takaisinsoittopalvelusta. Kokemukset palvelusta ja asiakk

