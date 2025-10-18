Paikallisuutiset
Yle-polin takaisinsoittopalvelun ruuhkien pitäisi Kainuussa helpottua tämän kuun aikana
Pahasti ruuhkautunut perusterveydenhuollon takaisinsoittopalvelu on hermostuttanut kajaanilaisia jo pitkään. Ihmiset ovat voineet joutua odottamaan soittoa yle-polilta useita päiviä tai soitto on jäänyt kokonaan tulematta. Nyt lokakuussa asiaan on luvassa korjausta.
Yle-polin takaisinsoittopalvelun ruuhkiin on vihdoin odotettavissa helpotusta. Sitä lupaa uusi puhelinjärjestelmä, joka otetaan käyttöön lokakuun aikana Kainuussa vaiheittain.
