Hyvinvointi

Kuva: Jukka Lehojärvi

Yleislääkäri vastaa kysymyksiin heikentyneestä virtsasuihkusta ja lääkkeiden sivuvaikutuksista

Yleislääketieteen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Antti J. Saari vastaa tällä palstalla lukijoiden terveysaiheisiin kysymyksiin.

Antti J. Saari Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jari kertoo olevansa 57-vuotias mies, jonka siemenjohtimet on katkaistu kolmikymppisenä. Hänellä on 2-tyypin diabetes ja ylipainoa (183 cm, 120 kg) ja siitä johtuvia nivel- ja selkäongelmia. Hän on vuosi sitten aloittanut Ozempic-lääkkeen käytön. Lisäksi lääkäri on määrännyt hänelle lääkettä virtsaa