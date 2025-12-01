Paikallisuutiset
Yli 600 on ostanut lipun tiistai-illan ainutlaatuiseen konserttiin Kajaanin kirkkoon – liput myytiin loppuun, Kuhmoon mahtuu vielä
Raskasta Joulua -kiertue saapuu ensimmäistä kertaa Kajaanin kirkkoon. Samassa kirkossa on tiedossa lämmintä tunnelmaa myös kahdessa Kotikirkon pienessä joulukonsertissa.
Raskasta Joulua -kiertueen konsertti Kajaanin kirkossa osoitti suosionsa ja on myyty loppuun. Kirkkokonsertti pidetään huomenna tiistai-iltana 2.12. kello 19 alkaen.
– Konsertti myytiin loppuun jo viikko sitten, kiertuemanageri Jani Wilund kertoo Kainuun Sanomille.
Yleisöä Kajaanin kirkkoon otetaan ti