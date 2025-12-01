Paikallisuutiset

Marko Hietala (vasemmalla), Tony Kakko ja JP Leppäluoto esiintyvät tiistai-iltana Kajaanin kirkossa. Kuva on Tampereen Kalevan kirkon konsertista. Kuva: Jaakko Manninen

Yli 600 on ostanut lipun tiistai-illan ainutlaatuiseen konserttiin Kajaanin kirkkoon – liput myytiin loppuun, Kuhmoon mahtuu vielä

Raskasta Joulua -kiertue saapuu ensimmäistä kertaa Kajaanin kirkkoon. Samassa kirkossa on tiedossa lämmintä tunnelmaa myös kahdessa Kotikirkon pienessä joulukonsertissa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Raskasta Joulua -kiertueen konsertti Kajaanin kirkossa osoitti suosionsa ja on myyty loppuun. Kirkkokonsertti pidetään huomenna tiistai-iltana 2.12. kello 19 alkaen.

– Konsertti myytiin loppuun jo viikko sitten, kiertuemanageri Jani Wilund kertoo Kainuun Sanomille.

Yleisöä Kajaanin kirkkoon otetaan ti

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä