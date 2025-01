Paikallisuutiset

Arja Mård on tehnyt töitä lapsesta saakka. Yrittäjyydessä hän arvostaa omaa vapautta, vaikka yrittäjyys myös rajoittaa elämää. Kuva: Miika Manninen

Yrittäjät: Yrittäjä jo kolmannessa sukupolvessa – kajaanilainen Arja Mård on saksinut yli 50 vuotta

Miika Manninen Kainuun Sanomat

Kajaanilainen Arja Mård on tehnyt töitä lapsesta saakka. Ansioluetteloon sopii töitä valokuvausalasta somistajaan, mutta vuonna 1972 hän aloitti opiskelun nykyiselle alalleen ja siitä alkoi yli 50 vuoden ura, josta 40 vuotta hän on ollut yrittäjä.

Miten päädyit yrittäjäksi ja miksi juuri tälle alalle?

– Siinä on vähän sukurasitetta. Olen kolmannen polven yrittäjä, sillä minun isoäitini ja hänen tyttärensä olivat parturi-kampaamoalan yrittäjiä. Lisäksi minun tyttäreni on myös parturi-kampaaja.

– Kanadassa asuu isän serkku ja hänen tyttärensä, ja myös heillä on ollut sama ala siellä. Isoäidin kaksi siskoa ovat olleet myös partureita.

– En ole miettinyt muuta alaa yrittäjyyteen, mutta olen tehnyt lapsesta asti töitä. Olen ollut kolme vuotta töissä muun muassa valokuvausalalla. Sitten olin Ipatti-nimisessä tavaratalossa somistajana ennen kuin lähdin parturi-kampaamoalan kouluun.

Mikä yrittäjyydessä on parasta?

– Yrittäjänä parasta on oma vapaus, mutta totta kai se myös rajoittaakin. Et pääse tuosta liikkeen ovesta ulos ihan miten sattuu. Melkein voi sanoa, etten oikeastaan ole pitänyt lomia koko yrittäjyyteni aikana kuin pätkissä.

Saksien lisäksi Mård osaa käsitellä myös pensseleitä ja suteja. Käsillä tekeminen on hänelle elämäntapa. Kuva: Miika Manninen

Mikä on ollut haastavinta yrittäjyydessä?

– En koe mitään sillä tavalla. Olen tehnyt, mitä on pitänyt. Se on ollut minulle jotenkin helppoa.

– Minulla on ollut sama kirjanpitäjä alusta asti. Jo silloin sovittiin, että hän huolehtii oman tonttinsa ja minä omani. Minun on tarvinnut vain tehdä tätä minun ammattiani.

Mikä on ollut yrittäjäurasi tiukin paikka?

– Sydäninfarkti vuonna 2014. Se oli tiukka paikka, koska kohdistui terveyteen niin voimakkaasti. Mutta on elämää sellaisen jälkeenkin.

Millaisia taitoja yrittäjä tarvitsee?

– Riippuu alasta, mutta tällä alalla täytyy olla ymmärrys estetiikasta. Silmien ja käsien yhteistyön täytyy pelata, muuten siitä ei tule mitään.

– Ja säännöllinen elämä pitää olla. Siihen eivät sovi alkoholit, eivätkä mitkään rimputtelut.

Onko yrittäjyys mielestäsi elämäntapa?

– En voi sanoa, että se on yksistään elämäntapa. Minulla on ollut toinen sivuammatti, jossa olen opettanut yli 20 vuotta posliinimaalausta. Käsillä tekeminen on ehkä minulla se elämäntapa.

Kuulutko iloisiin veronmaksajiin?

– Kyllä minä maksan veroja. Minä en sano, että minä niin iloinen olen, mutta kun on pienet tulot, niin ei ne verotkaan sitten isoja ole.

Pitkä yrittäjäura alkaa olla jo loppusuoralla. Mård etsii yritykselleen jatkajaa. Kuva: Miika Manninen

Mitkä ovat sinun tulevaisuudensuunnitelmasi?

– Minä haluaisin tehdä kotona niitä asioita, jotka minulla jäävät tekemättä, kun minä olen täällä kampaamolla päiväajan. Siellä värit ja kynät odottavat.

– Etsin jatkajaa tälle yritykselle. En tiedä kasvaako enää tämän oloisia ihmisiä, jotka tykkäisivät tästä ammatista niin paljon. Olisi vaikka yrittäjä ja voisi opetella liiketaloutta, ja olla sellainen johtaja, joka ei välttämättä tee itse, vaan teettää.

– Minä nyt jonkun aikaa yritän tässä, ja jos jatkajan saan, joka on nuori ja joka haluaa, niin minä voin toimia myös mentorina.

Kuinka pitkä on sinun työpäiväsi?

– Olen kirjoittanut oveen, että liike avautuu kello 11, mutta kyllä minä täällä jo ennen yhdeksää olen. Se on vain varulta, että jos on jotain, niin on aikaa touhuta. Monesti sitä intoutuu tuossa iltapäivällä, kun saa tehdä useamman peräkkäin, että näinkö pian tämä aika meni.

– Viideltä menee kiinni, mutta sitten siivoan itse paikat ja siinäkin menee aika. On se muutaman tunnin pidempi se työaika kuin mitä ovessa lukee.

Mitä sanoisit nuorelle, joka miettii oman yrityksen perustamista?

– Pitää uskoa siihen, mihin on alkamassa. Sitten pitää olla rohkeana avaamassa niitä ovia, jotka pitää avata. Pitää muistaa myös, että apua saa, kun pyytää. Olen myös valmis auttamaan ja antamaan ammatillista apua, jos pyydetään. Jos tarvitsee jotain esimerkiksi vakuutusyhtiöistä, pitää vertailla ja kysellä, ja ottaa sellainen ihminen, joka sinua ohjaa eteenpäin.

– Omasta terveydestä täytyy sitten pitää huoli kokonaisvaltaisesti. Ei tarvitse välttämättä olla juoksija tai hölkkääjä, kyllä täällä pärjää.

Kerro jokin hauska tai erikoinen sattumus työssäsi oman urasi ajalta

– No niitähän tulee päivittäin sellaisia mukavia. Muistan ajan, jolloin lapset pelkäsivät tulla parturiin, niin ne olivat loppujen lopuksi aika huvittavia tilanteita, koska nykyajan lapsethan eivät pelkää mitään.

– Siihen oli minun isoäidillä hyvä kikka. Hän sanoi, että ”jos sinä tänne olet tullut huutamaan, saat mennä kotiisi, minä en ala kuunnella”. Siihen se itku loppui.

– Yhteen aikaan miehet pelkäsivät hiustenpesuallasta, koska se oli heidän mielestään naiseutta. Minun aikana on opittu sitten niihin altaisiin.

Vapaa-ajalla Mård rentoutuu muun muassa posliinimaalauksen äärellä. Kuva: Miika Manninen

Kuinka yrittäjä rentoutuu?

– Posliinitöillä. Lisäksi piirrän lyijykynällä ja olen maalannut öljyväreillä. Taide on minun henkireikäni, eikä se vaadi minulta mitään, vaikka tämä työ vaatii.

Kainuun Sanomat esittelee yrittäjät-juttusarjassaan kainuulaisia pienyrittäjiä.