Ilona Karhun yritys lähti mäyräkoirasta, mutta kuvassa sylissä on tutun toyvillakoira, joka selvisi Kajaanissa äskettäin tapahtuneesta ilveksen hyökkäyksestä. Kuva: Hannu Mustonen

Yritysidea voi lähteä vaikka koiran vaatetarpeista – kajaanilaisten nuorten NYT-yritykset asettuivat esille ja kilpasille

Hannu Mustonen Kainuun Sanomat

– Meillä on mäyräkoirauros äidin luona. Sille oli vaikea löytää sopivia vaatteita, kun rakenne on mitä on. Siitä lähti ja sitten laajeni, Lehtikankaan koulun kahdeksasluokkalainen Ilona Karhu taustoitti, mistä hänen NYT-yrityksensä Putiikki Diisa lähti liikkeelle.

Lemmikkien pantoja, leluja ja vaatte