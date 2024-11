Paikallisuutiset

Timo Puustinen (vasemmalla) on Kajawood Studiosin toinen omistaja. Kuvassa myös toimitusjohtaja Miika J. Norvanto. Kuva: Katja Mabrouk

Yrityskaupat siivittivät Kajawoodin Timo Puustisen tulot koviin lukemiin

Noora Limnell Kainuun Sanomat

Kainuun kolmenkymmenen kovatuloisimman listan sijalla yksitoista on elokuvaohjaaja Timo Puustinen. Puustinen on Jyväskylästä Sotkamoon muuttanut entinen kauppias. Päätoimisesti Puustinen toimii nykyään mainostoimistoyrittäjänä. Lisäksi Puustinen on toinen Kajawood Oy:n sekä Frozen Flame Pictures Oy: