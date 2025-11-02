Paikallisuutiset

26 lausuntoa elylle Googlesta – Otanmäen kaivoshanke kritisoi datakeskusta

Google suunnittelee kahdeksaa datakeskushallia Otanmäkeen. Kuva: Havainnekuva

Luonnonvarakeskuksen lausunnon mukaan datakeskuksen vaikutukset kalastoon ja kalastukseen vaativat lisäselvityksiä.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Googlen datakeskushanke Kajaanissa etenee ympäristöviranomaisten käsittelyssä. Yhteysviranomaisena toimiva Kainuun ely-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon.

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiohjelmassa on esitetty tarpeellisissa määrin ehdotus

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä