Paikallisuutiset
26 lausuntoa elylle Googlesta – Otanmäen kaivoshanke kritisoi datakeskusta
Luonnonvarakeskuksen lausunnon mukaan datakeskuksen vaikutukset kalastoon ja kalastukseen vaativat lisäselvityksiä.
Googlen datakeskushanke Kajaanissa etenee ympäristöviranomaisten käsittelyssä. Yhteysviranomaisena toimiva Kainuun ely-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon.
Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiohjelmassa on esitetty tarpeellisissa määrin ehdotus