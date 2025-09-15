Paikallisuutiset
40-vuotias Kajaanin pääkirjasto on aikansa kuva – Työntekijöillä on toiveikas olo isosta remontista
Kirjastoala on mullistunut 40 vuodessa, eikä rakennus taivu enää nykyaikaiseen kirjastotyöhön.
Palvelupäällikkö Jenni Hakanen ja kirjastovirkailija Päivi Kinnunen ovat viime aikoina siivonneet työpaikkansa Kajaanin pääkirjaston varastoja.
Siivouksen syy ei ole kuitenkaan se, että kirjasto juhlii tällä viikolla 40-vuotista taivaltaan, vaan se, että työntekijät valmistautuvat peruskorjaukseen.
–