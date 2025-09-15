Paikallisuutiset

Kuva: Tanja Nuotio

40-vuotias Kajaanin pääkirjasto on aikansa kuva – Työntekijöillä on toiveikas olo isosta remontista

Kirjastoala on mullistunut 40 vuodessa, eikä rakennus taivu enää nykyaikaiseen kirjastotyöhön.

Koti-Kajaani

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Palvelupäällikkö Jenni Hakanen ja kirjastovirkailija Päivi Kinnunen ovat viime aikoina siivonneet työpaikkansa Kajaanin pääkirjaston varastoja.

Siivouksen syy ei ole kuitenkaan se, että kirjasto juhlii tällä viikolla 40-vuotista taivaltaan, vaan se, että työntekijät valmistautuvat peruskorjaukseen.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä