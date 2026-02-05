Paikallisuutiset

Mette Hartonen asuu nykyään Padasjoella Uuran yhteisössä. Hän kertoo osasta yhteisön metsää otettavan polttopuuta, kuvan vanhaa kuusimetsää lahopuineen taas säästetään. Kuva: Mette Hartosen kotialbumi

Aalistunturin mielenosoituksesta tuomion saanut sotkamolaislähtöinen Mette Hartonen ei usko vihreään siirtymään

Sotkamossa viime keväänä kunta- ja aluevaaliehdokkaana ollut Mette Hartonen näkee kaivosteollisuuden ja tuulivoiman rakentamisen suurina paikallisina ympäristöriskeinä.

– Se oli aika järkyttävä kokemus, koska Suomessahan on laaja mielenosoitusoikeus. Mieltä saa kokoontumislain nojalla osoittaa yleisellä paikalla, mitä tuokin oli, sanoo käräjäoikeudessa tuomion saanut Mette Hartonen.

Sotkamolaistaustainen Hartonen on yksi Kolarin Aalistunturin talven 2023 mielenosoit

