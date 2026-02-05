Paikallisuutiset
Aalistunturin mielenosoituksesta tuomion saanut sotkamolaislähtöinen Mette Hartonen ei usko vihreään siirtymään
Sotkamossa viime keväänä kunta- ja aluevaaliehdokkaana ollut Mette Hartonen näkee kaivosteollisuuden ja tuulivoiman rakentamisen suurina paikallisina ympäristöriskeinä.
– Se oli aika järkyttävä kokemus, koska Suomessahan on laaja mielenosoitusoikeus. Mieltä saa kokoontumislain nojalla osoittaa yleisellä paikalla, mitä tuokin oli, sanoo käräjäoikeudessa tuomion saanut Mette Hartonen.
Sotkamolaistaustainen Hartonen on yksi Kolarin Aalistunturin talven 2023 mielenosoit