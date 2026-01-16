Paikallisuutiset

Alkosta ostettiin vuonna 2025 juomia 7,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Arkistokuvassa valkoviinipulloja Kajaanin Prisman juomahyllyllä. Kuva: Wilma Määttä

Alkoholittomat juomat kiinnostavat kainuulaisia yhä enemmän – ”Ihmiset haluavat panostaa hyvinvointiin”

Viime vuonna Kainuussa Alkon panimotuotteiden ja alkoholittomien juomien litramyynti nousi.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ihmisten suhtautuminen alkoholittomuuteen on muuttunut. Suomessa Alkosta ostettiin vuonna 2025 juomia 7,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän, yhteensä siis 65,6 miljoonaa litraa.

Verrattuna vuoteen 2024 panimotuotteiden myynti nousi 5,9 prosenttia ja alkoholittomien 38,4 prosenttia. Viinien myyntilitr

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä