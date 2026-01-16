Paikallisuutiset
Alkoholittomat juomat kiinnostavat kainuulaisia yhä enemmän – ”Ihmiset haluavat panostaa hyvinvointiin”
Viime vuonna Kainuussa Alkon panimotuotteiden ja alkoholittomien juomien litramyynti nousi.
Ihmisten suhtautuminen alkoholittomuuteen on muuttunut. Suomessa Alkosta ostettiin vuonna 2025 juomia 7,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän, yhteensä siis 65,6 miljoonaa litraa.
Verrattuna vuoteen 2024 panimotuotteiden myynti nousi 5,9 prosenttia ja alkoholittomien 38,4 prosenttia. Viinien myyntilitr