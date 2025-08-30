Paikallisuutiset
Aloite Pride-liputuksesta on käsittelyssä marraskuussa Sotkamon kunnanvaltuustossa – Selvitimme, mitä liputtamatta jättäminen tai liputtaminen viestittävät
Kysyimme Pride-liputuksesta Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläiseltä, sukupuolentutkimuksen professori Leena-Maija Rossilta ja sosiaalipsykologi Viivi Sihvoselta.
Sotkamon Pride-liputus nousi esille Sotkamon kunnanvaltuuston kesäkuun kokouksessa. Valtuutettu Susanna Kinnula (sdp.) teki valtuustoaloitteen siitä, että Sotkamossa voisi jatkossa liputtaa sateenkaarilipulla.
Aloite koskee Sotkamon kunnan Pride-liputusta Pride-viikolla eli kesäkuun viimeisellä viiko