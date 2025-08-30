Paikallisuutiset

Sotkamon kunnanvaltuusto käsittelee valtuustoaloitteita marraskuussa 2025. Kuva elokuun kokouksesta. Kuva: Hanna Turunen

Aloite Pride-liputuksesta on käsittelyssä marraskuussa Sotkamon kunnanvaltuustossa – Selvitimme, mitä liputtamatta jättäminen tai liputtaminen viestittävät

Kysyimme Pride-liputuksesta Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläiseltä, sukupuolentutkimuksen professori Leena-Maija Rossilta ja sosiaalipsykologi Viivi Sihvoselta.

Kainuun Sanomat

Sotkamon Pride-liputus nousi esille Sotkamon kunnanvaltuuston kesäkuun kokouksessa. Valtuutettu Susanna Kinnula (sdp.) teki valtuustoaloitteen siitä, että Sotkamossa voisi jatkossa liputtaa sateenkaarilipulla.

Aloite koskee Sotkamon kunnan Pride-liputusta Pride-viikolla eli kesäkuun viimeisellä viiko

