Ämmän Voima on voimissaan
Suomussalmelainen voimanostoseura Ämmän Voima järjestää viikonloppuna penkkipunnerruksen kisat. Kaksi vuotta toiminnassa ollut seura on kasvattanut nostajamäärää hyvää tahtia.
Rauta on kevyttä lauantaina, kun Ämmän Voima järjestää Suomussalmen liikuntahallilla kansalliset penkkipunnerruskisat.
Ämmän Voiman voimahenkilö Jari Sissonen kertoo tapahtuneen tulleen yhteensä 14 ilmoittautunutta.
– Odotin vähän enemmän osallistujia, jolloin olisimme saaneet vedettyä kahdessa ryhmäs