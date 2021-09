Ulkomaat

Analyysi: Uuden liittokanslerin nimi voi olla pian tiedossa – mutta Saksan politiikassa vasta kimurantit hallitusneuvottelut paljastavat muutoksen suunnan

Julkaistu: 26.9.2021 klo 16:30

Angela Merkel on ollut 16 vuotta kriisijohtaja vailla vertaistaan. Merkel on tullut tunnetuksi pienten askelten politiikastaan, jolla kompromisseihin ja lopulta yhteisiin tavoitteisiin on haettu kaikkia mukaan. Myös Saksan uuden liittokanslerin muovaa pitkälti hänen johtamansa koalitio. Kerromme, miksi Saksan uusi hallitus on ratkaisevan tärkeä koko Euroopalle.