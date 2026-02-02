Paikallisuutiset
Auto syttyi tuleen Kajaanissa, mutta asukkaan kolaama lumivalli esti paloa leviämästä viereiseen taloon
Asukas hidasti tulen leviämistä taloon kolaamalla lunta auton ja seinän väliin.
Henkilöauto syttyi tuleen Kajaanissa Lohtajalla Maastontiellä maanantaina aamupäivällä noin puoli yhdentoista aikaan. Paikalle hälytettiin yhdeksän pelastuksen yksikköä.
Kohteessa polttomoottorikäyttöinen auto oli syttynyt palamaan omakotitalon pihalla, liki talon seinää. Päivystävä palomestari kerto