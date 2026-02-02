Paikallisuutiset

Kainuun pelastuslaitos Kuva: Elisa Korhonen

Auto syttyi tuleen Kajaanissa, mutta asukkaan kolaama lumivalli esti paloa leviämästä viereiseen taloon

Asukas hidasti tulen leviämistä taloon kolaamalla lunta auton ja seinän väliin.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Henkilöauto syttyi tuleen Kajaanissa Lohtajalla Maastontiellä maanantaina aamupäivällä noin puoli yhdentoista aikaan. Paikalle hälytettiin yhdeksän pelastuksen yksikköä.

Kohteessa polttomoottorikäyttöinen auto oli syttynyt palamaan omakotitalon pihalla, liki talon seinää. Päivystävä palomestari kerto

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä