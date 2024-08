Paikallisuutiset

Viime vuonna Jormuan kylärosseissa nähtiin hurjia temppuja freestyle motocross -näytöksessä. Kuva: Jenni Piirainen

Bensa haisee ja moottoripyörät lentelevät lauantaina Jormuan Kylärosseissa

Moottoripyörätapahtumassa luvassa on hurja freestyle motocross -näytös ja jännittävä enduro-kilpailu. Tapahtuma on kasvanut reilusti viime vuodesta, ja suosio on yllättänyt järjestäjät positiivisesti.

Vilja Sorsa Kainuun Sanomat

Huipputason motoristit kokoontuvat ajamaan freestyle motocrossia Kajaanin Jormuaan tulevana lauantaina. Yleisölle avoimessa Jormuan Kylärossit -tapahtumassa luvassa on henkeäsalpaava näytös, jossa hurjapäiset FMX-kuskit loikkivat pyörillään hyppyristä ja esittävät ilmassa akrobaattisia temppuja.

