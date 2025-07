Paikallisuutiset

Liisa Heikkinen ja Joonas Komulainen tulevan Tellervonkujan varrella tontilla, johon ensimmäisen mökin on tarkoitus tulla. Kuva: Mari Heikura

Kuhmon Kalevalankankaan mökkikylä ottanut ensimmäiset askeleensa – investoinnit alkuun kainuulaisvoimin

Mari Heikura Kainuun Sanomat

Kalevalan alueen mökkikylä on ottanut ensimmäiset askeleensa, kun kahdeksan tonttia on varattu ja ensimmäisen mökin rakentamisesta on sovittu. CLT-rakenteinen moduulirakennus syntyy kuhmolaisyrityksen toimesta ensi talven aikana ja pääsee paikoilleen Tellervonkujalle ensi keväänä.

