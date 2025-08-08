Paikallisuutiset

Kuhmosta lähtöisin olevat Niskaset ovat K-Citymarket Kuusamon uudet kauppiaat

Hannele ja Tommi Niskanen ovat urallaan perustaneet K-Supermarketin Suomussalmelle ja Ouluun sekä olleet Kajaanissa K-Market Kisatorin eli nykyisen K-Market Komiahon kauppiaita.

Kainuun Sanomat

Kuhmosta kotoisin olevat Tommi ja Hannele Niskanen siirtyvät kauppiaiksi K-Citymarket Kuusamoon, tiedotti K-Ryhmä perjantaina.

Ensimmäinen päivä uudessa kauppapaikassa on 1.10.

Kauppiasuransa pari on aloittanut vuonna 2002 K-Market Pulkkilassa, josta he siirtyivät Kajaaniin silloiseen K-Market Kisator

