Paikallisuutiset
Kuhmosta lähtöisin olevat Niskaset ovat K-Citymarket Kuusamon uudet kauppiaat
Hannele ja Tommi Niskanen ovat urallaan perustaneet K-Supermarketin Suomussalmelle ja Ouluun sekä olleet Kajaanissa K-Market Kisatorin eli nykyisen K-Market Komiahon kauppiaita.
Kuhmosta kotoisin olevat Tommi ja Hannele Niskanen siirtyvät kauppiaiksi K-Citymarket Kuusamoon, tiedotti K-Ryhmä perjantaina.
Ensimmäinen päivä uudessa kauppapaikassa on 1.10.
Kauppiasuransa pari on aloittanut vuonna 2002 K-Market Pulkkilassa, josta he siirtyivät Kajaaniin silloiseen K-Market Kisator