Mielipiteet

Mikko Polvinen

Eduskunnasta: Rajalait kansamme turvaksi

Mikko Polvinen Kainuun Sanomat

Hallituksen esittämä uusi poikkeuslaki eli niin sanottu rajalaki on parasta aikaa lausuntokierroksella ja toivomme, että lakiesitys ehtii nopealla aikataulullal eduskunnan käsiteltäväksi.

Kysymyksessä oleva laki joudutaan säätämään hyvin haastavan ja poikkeuksellisen turvallisuustilanteemme takia. Poikkeustilanteita varten säädettävän rajalakikokonaisuuden tarkoituksena on mahdollistaa laajempi työkalupakki rajojemme vartijoille ja muille viranomaisille.

Rajalakien säätäminen on välttämätön toimi sisäisen turvallisuutemme suojaamiseksi sillä oletettavaa on, että Venäjän jatkaa jälleen keväällä välineellistetyn maahanmuuton organisointia itärajallamme.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lakiesitys on nostattanut jo monenlaista keskustelua niin Suomessa kuin maailmallakin.

Lakien vastustajia löytyy, jopa omasta kansastamme. Jotkut asiantuntijatkin ovat huolissaan kansainvälisten sopimusten mahdollisesta ristiriidasta tai ihmisoikeuksien toteutumisesta turvapaikanhakuun liittyen. Moititaan, että Suomi olisi tärvelemässä profiiliaan oikeusvaltiona. Se on ymmärrettävää, jos asiaa ei osata katsoa tämän muuttuneen tilanteen vaatimalla laajuudella ja vakavuudella. Koko poliittisen kentän on uskottava, että aika on nyt toinen, halusimmepa tai emme.

Venäjän valtiollisessa televisiolähetyksessä viime viikon maanantaina propagandistit puhuvat jälleen Suomen valloittamisesta. Venäjä on käynyt laajamittaista sotaa Ukrainassa yli kaksi vuotta. Samaan aikaan se on työntänyt Baltian ja Puolan rajalle välineellistetyn maahanmuuton välineenä ”pakolaisia” tarkoituksenaan aiheuttaa hämmennystä ja suoranaisesti horjuttaa maiden sisäistä turvallisuutta.

Miksi Suomi olisi Venäjälle poikkeus?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomen ja Venäjän tuoretta Nato-rajaa on yli 1300 kilometriä, ja ennen raja-asemien sulkemista Venäjä organisoi pakolaisia raja-asemillemme.

On sinisilmäistä uskoa, että Venäjä ei kohdistaisi Suomeen laajamittaisemmin hybridivaikuttamistaan. Olen saanut keskustella kuluvan kevään aikana eurooppalaisten kollegojen kanssa useaan otteeseen rajamme tilanteesta ja etenkin Baltian maissa ja Puolassa tunnistetaan tilanteen vakavuus koko Euroopan kannalta.

Heille ei ole epäselvää, minkä niminen on se uhka, jota meitä mahdollisesti odottaa.

Rajalakiasiassa on kyseessä poikkeuslain säätäminen juuri tällaista poikkeustilannetta varten. Varautuminen on välttämätöntä. Oikeusvaltion on pidettävä huolta ensisijaisesti oman maansa kansalaisten turvallisuudesta ja yhteiskuntarauhasta. Sen ei pitäisi olla ristiriidassa poliitikkojemme oikeustajun kanssa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Maassamme kuohuu tällä hetkellä muutenkin ja sisäisiä ristiriitoja on omasta takaa ihan riittämiin. Emme tarvitse uutta pakolaisaaltoa setvittäväksemme ja ylläpidettäväksemme.

Se maksaisi isosti rahaa ja aiheuttaa yleistä rauhattomuutta ja turvattomuutta. Mahdolliset rajanylittäjät eivät ole ensisijaisesti hädänalaisia pakolaisia vaan paikalle masinoituja siirtolaisia, joiden joukossa on mahdollisesti oikeasti vaarallisia ihmisiä. Meillä ei ole mahdollisuutta ottaa riskiä näiden tulijoiden kanssa. Emme voi riskeerata maamme ja kansamme turvallisuutta mistään syystä.

Kevät tekee tuloaan ja lumet sulavat vauhdilla. Meidän kansanedustajien ei tule samaa tahtia jähmettyä pelon, sinisilmäisyyden tai tietämättömyyden edessä, vaan meidän on aika toimia maamme ja kansamme parhaaksi.

Turvallisuusviranomaiset ovat voineet kaikissa olosuhteissa luottaa Suomen eduskuntaan ja eduskunta viranomaisiin. Näin on oltava myös tämän haastavan kysymyksen kohdalla.

Poikkeuslait vaativat 5/6 enemmistön eduskunnassa. Tässä tilanteessa rajat ovat rakkautta ja maamme sisäinen turvallisuus on todellakin koko eduskunnan yhteinen asia.

Virheen voi tehdä tällaisessa äänestyksessä vain kerran ja nyt ei ole virheiden, vaan turvallisten päätösten aika.

Mikko Polvinen on perussuomalaisten kansanedustaja Kuhmosta.