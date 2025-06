Pääkirjoitukset

Kirjoittaja muistuttaa, että Kajaanissa toimii useita teknologiayrityksiä ja insinööritoimistoja, joilla olisi mahdollisuus osaamisensa puolesta laajentaa osallistumistaan puolustusvälineteollisuuden kehittämiseen ja valmistamiseen. Kuva: TOMS KALNINS

Lukijan mielipide: Puolustusvälineklusteria vahvistettava Kajaanissa

Tällä hetkellä Suomen puolustusmenot ovat noin 6,3 miljardia euroa, joka on noin 2,4 prosenttia maamme bruttokansantuotteesta. Nato on nostamassa sotilasliittoon kuuluvien maiden puolustusmenovaateensa 5 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tästä 3,5 prosenttia on niin sanottua kovaa puolustusmenoa j