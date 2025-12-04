Tapahtumajutut

Musiikkilinja yhdistää opiskelijoita hetkellisesti Kuhmossa – keväällä alkavat uudet kuviot

Matleena Määttä (vas.), Daniil Barbashin ja Eva Sauer esittävät musiikkidiplomikonsertin perjantaina 5. joulukuuta. Kuva: Roosa Kärki

Eva Sauer, Matleena Määttä ja Daniil Barbashin ovat kaikki harrastaneet soittamista nuoresta lähtien. Nyt harjoitus huipentuu lukion musiikkidiplomiin.

Roosa Kärki Kainuun Sanomat

Osa Kuhmon lukiolaisista suorittaa viimeisenä vuonna ylioppilaskokeiden lisäksi musiikin lukiodiplomin. Sen on tulevaisuudessa tarkoitus tulla samanarvoiseksi ylioppilaskokeen kanssa, mutta tällä hetkellä näin ei vielä ole.

Suorituksesta saatava tutkintotodistus voi olla hyödyllinen jatko-opintojen k