Elisa Mansikka-aho pelastaa henkitoreissaan olevia viherkasveja: ”Monesti kasvin lahjoittaja on nolona, vaikka se on aivan turhaa”

Elisa Mansikka-aho kirjoittaa silloin tällöin edelleen somekanaville ja lupaa vastaanottaa henkitoreissaan olevia viherkasveja. Mahtavaa kasvien pelastustyötä hänellä on takana jo useamman vuoden ajan.

-250 kasvin jälkeen lopetin kappalemäärien laskemisen, naurahtaa kasvien hoivaaja. Kuva: Minna Mustonen
Elisa Mansikka-ahon kotona on ihana tunnelma. Jo omakotitalon piha lupailee salaista puutarhaa. Erilaisia perennoja, alppiruusuja ja kasveja on runsaasti pihaan istutettuna. Jos on pihalla salaisen puutarhan tunnelmaa, niin sisätiloissa vasta onkin nähtävää.

Kymmenittäin viherkasveja löytyy hyllyiltä

