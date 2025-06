Kulttuuri

Saila Susiluoto on tämän kesän Kajaanin Runoviikon Suven runoilija, joka on mieltynyt maaseudun luontoon ja rytmiin. Kuva: Sabrina Bqain

”En enää muuta Helsinkiin takaisin” – Suven runoilija Saila Susiluoto kiinnittyi maaseutuun villin puutarhan ympäröimässä kirjailijakodissa

Tämän vuoden Kajaanin Runoviikon Suven runoilija on Saila Susiluoto. Palkitun runoilijan uusin teos on kreikkalaisesta mytologiasta ja sen kuoleman kuvastosta ammentava proosarunoelma, jonka ympärille rakennettu äänimatka kuullaan keskiviikkona Kaukametsässä.

Maria Kurtti Kainuun Sanomat

Keskiviikkona 2. heinäkuuta käynnistyvän Kajaanin Runoviikon Suven runoilija on Saila Susiluoto. Runoilijan uusimmassa teoksessa Akheronissa (Otava 2024) keskiössä on joki, joka on sekä todellinen kreikkalainen joki että antiikin kreikan mytologiassa Manalaa halkova virta.

