Lauri Pääkkönen, Sami Karjalainen ja Henri Heikkinen tarkastelevat taloyhtiön kellarissa sijaitsevaa invertteriä, joka muuntaa aurinkopaneeleilla tuotetun energian vaihtosähköksi. Kuva: Elisa Korhonen

Ensimmäinen aurinkovoimala kainuulaiseen kerrostaloyhtiöön – ”Ei lottovoitto vaan pitkäaikainen sijoitus”

Kajaanilaisen kerrostaloyhtiön katolle asennettiin heinäkuussa aurinkopaneelit. Aurinkovoimalalla voi kattaa jopa 25 prosenttia talon sähköntarpeista.

Aurinkopaneelit kimmeltävät loppusyksyn auringonpaisteessa keräten arvokasta energiaa taloyhtiön sähköntarpeita varten. Asunto Oy Kajaanin Seminaarinmäen taloyhtiön katolle asennettiin kesällä oma aurinkovoimala.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sami Karjalainen ja Isännöinti Kangasniemen isännöi

