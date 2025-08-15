Paikallisuutiset
Erikoislääkäri ja tutkija kieltäisivät puhelimet kouluista kokonaan: ”Nuoret kärsivät tässä kaksinkertaisen tappion”
Kainuun keskussairaalan lastentautien erikoislääkäri Jenny Karjalainen ja nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosonen penäävät yhteiskuntaa ottamaan vastuuta lasten ja nuorten digikuorman hillitsemiseksi.
Älypuhelimien ei pitäisi kuulua koulupäiviin lainkaan, ei välitunneillekaan.
Näin sanoo Kainuun keskussairaalan lastentautien erikoislääkäri Jenny Karjalainen.
Hän perustelee näkemystään vuorovaikutustaitojen kehittämisellä sekä sairauksien ennaltaehkäisyllä.
– Nuoret kärsivät tässä kaksinkertaisen tap