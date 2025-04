Paikallisuutiset

Konsta Kähkönen käy kahdeksatta luokkaa Kuhmon Tuupalan yhteiskoulussa. Tiistaina Kajaanin ortodoksisessa kirkossa vieraillut Kähkönen on hyvin tyytyväinen saamaansa oppimisen tukeen. Kuva on otettu kirkkovierailun jälkeen Kajaanin Primassa, jossa Kähkönen kävi ostoksilla vierailun jälkeen. Kuva: Miika Manninen

Erityisopetuksen resurssit kasvavat Kajaanissa lakimuutoksen myötä – kuhmolaiselle Konsta Kähköselle oppimisen tuki on taannut sujuvan koulunkäynnin

Miika Manninen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hyvä ja huomioiva oppimisen tuki sekä erityisesti Opetushallituksen alaisuudessa toimivan valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin tuki ovat mahdollistaneet sen, että kuhmolainen Konsta Kähkönen, 14, on voinut käydä sujuvasti peruskoulua.

– Tykkään käydä koulua ja olen todellakin motivoitunut siihen, kahdeksatta luokkaa Kuhmon Tuupalan yhteiskoulussa käyvä Kähkönen kertoo.

Fyysiset rajoitteet tai oppimisen haasteet eivät ole lannistaneet Kähköstä, jonka elämän alku lähti liikkeelle vaikean kautta. Hän syntyi pienenä keskosena ja sai cp-vammadiagnoosiin noin puolivuotiaana.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Cp-vamma vaikuttaa lähinnä hänen alaraajoihinsa, mutta heijastuu jonkin verran myös yläraajojen toimintaan. Liikkumisen haasteiden lisäksi hänellä on vaikeuksia myös näönhallinnan ja hahmottamisen kanssa. Tästä syystä hän tarvitsee koulunkäyntiin tukea, jota hän on myös saanut.

– Olen tyytyväinen saamaani tukeen, hän toteaa.

Luokkaryhmässä hänellä on tukena ryhmäavustaja, ja lisäksi hänellä on käytössä näönhallinnan kannalta tärkeitä erityismateriaaleja, kuten digitaalisia materiaaleja, joiden tekstiä voi suurentaa, ja joissa on kiinnitetty huomiota kontrastieroihin.

– Konstalla on ollut myös käytössä näkö-TV, jonka avulla hän pystyy suurentamaan tekstiä, hänen isänsä Kari Kähkönen kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Konsta Kähkönen pärjää saamansa tuen avulla mainiosti yleisopetuksessa. Lukuaineista ainoastaan matematiikka on tällä hetkellä aine, jossa hän saa erityisopetusta. Hän itse kertoo, että matematiikan vaikeus johtuu osittain näönhallinnan haasteista, mutta aineen oppiminen vaatii häneltä yleisesti paljon aikaa.

Hän sai oppimisen tukea aiemmin myös äidinkieleen, mutta sen tuki on purettu, koska itse aineen hallinta on hyvällä tasolla. Äidinkielen ongelmana oli aiemmin se, että käsin kirjoittaminen oli cp-vamman takia vaikeaa. Tällä hetkellä hän tekee aineen tehtävät koneella tai sanelemalla. Katsominen on kuitenkin hänelle raskasta ja rasittavaa, ja siksi hän hyödyntää koulunkäynnissä kuunneltavia aineistoja.

Valterin asiantuntijat ovat pelastaneet meidät monelta.

Kari Kähkönen haluaa korostaa erityisesti Valterin tarjoamaa tukea, jonka piiriin perhe pääsi esiopetuksen alkaessa. Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus.

– Valterin asiantuntijat ovat pelastaneet meidät monelta. Olemme saaneet sieltä erityisosaamista, ymmärrystä Konstan tilanteeseen sekä apuvälinesuosituksia ja ohjaamista niiden käyttöön.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Valteri tarjoaa ennen kaikkea paikallista konsultointiapua, mutta Konsta Kähkönen käy tällä hetkellä myös kerran vuodessa Valteri-koulussa noin viikon mittaisella lähijaksolla, jonka aikana tehdään koulunkäynnin lisäksi esimerkiksi liikkuvuuteen ja näönhallintaan liittyviä testejä.

Vastaavasti Valterin moniammatillinen tiimi vierailee lähijaksojen yhteydessä seuraamassa Konsta Kähkösen saamaa opetusta Tuupalan koulussa.

– He katsovat käytännön asioita, liikkumisen apuvälineitä sekä sitä, millaista apua ja tukea Konsta tarvitsee. Heidän antamansa konsultaatio koulun henkilökunnalle on tärkeää, kuten myös oppimateriaalisuositukset, Kari Kähkönen lisää.

Perusopetuslaki muuttui viime joulukuussa ja muutokset astuvat voimaan ensi elokuussa. Lakimuutos tuo muutoksia myös koulujen oppimisen tuen järjestämiseen. Kari Kähkösellä ei ole vielä tarkkaa tietoa, mitä lain uudistaminen tarkoittaa käytännössä.

Hän toivoo kuitenkin, että erityisesti Valterin tarjoamaan tukeen ei tule muutoksia, koska sillä tuella on ollut heidän perheelleen suuri merkitys.

– Kysymys on myös yhdenvertaisuudesta, että lapsi tai nuori kokisi olevansa osa ryhmää ja saisi oppia ja onnistumisen iloa. Sillä on valtava merkitys nuoren tulevaisuuteen.

Juttu jatkuu faktalaatikon jälkeen.

Mikä muuttuu? Kolmiportainen tuki poistuu käytöstä Eduskunta hyväksyi perusopetuslain muutoksen 30.12.2024. Uusi laki astuu voimaan pääsääntöisesti 1.8.2025. Oppimisen tuki muuttuu siten, että tällä hetkellä käytössä oleva kolmiportainen tukijärjestelmä poistuu käytöstä. Kolmiportaiseen tukeen kuuluvat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. 1.8. alkaen käytössä ovat ryhmäkohtaiset tukimuodot ja oppilaskohtaiset tukitoimet. Näihin ryhmäkohtaisiin tukimuotoihin kuuluvat yleinen tukiopetus, opetuskielen tukiopetus ja erityisopettajan opetus muun opetuksen yhteydessä. Nämä ovat ensisijaisia tukimuotoja, jotka eivät tarvitse suunnitelmaa tai päätöstä, ja ne tapahtuvat ensisijaisesti ryhmämuodossa. Mikäli nämä tukimuodot eivät riitä tukemaan opetusta ja koulunkäyntiä, oppilaan kohdalla voidaan toteuttaa oppilaskohtaisia tukitoimia, joihin tehdään oppilaan tuen tarpeen arviointiin perustuva suunnitelma ja hallintopäätös. Oppilaskohtaisia tukitoimia ovat: Erityisopettajan opetus osittain pienryhmässä ja muun opetuksen yhteydessä. Erityisopettajan tai erityisluokanopettajan opetus pienryhmässä. Erityisluokanopettajan opetus erityisluokassa. Lisäksi siihen kuuluvat oppilaskohtaiset tulkitsemispalvelut, oppilaskohtaiset avustajapalvelut ja henkilökohtaiset apuvälineet. Lähde: Kajaanin kaupunki

Kajaanin kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija Nina Lanko kertoo, että perusopetuslain uudistuksen ydin on oppimisen tuen näkökulmasta kaikille oppilaille annettavassa matalan kynnyksen tuessa, jota annetaan opetusryhmässä. Oppilaan arjessa tämä näkyy siten, että oppilaalle annetaan aiempaa painokkaammin tukiopetusta, jota voidaan antaa koulupäivän aikana tai sen jälkeen.

Tällä ennaltaehkäisevällä työllä pyritään välttämään sitä, että oppimisen vaikeudet alkavat kasautua. Uusi laki velvoittaa opetuksenjärjestäjää järjestämään ensi syksystä lähtien ryhmäkohtaisia tukimuotoja siten, että niihin varataan tuntiresursseja joka viikolle vähintään 0,122 kertaa koulun oppilasmäärä.

Lankon mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos luokassa on 20 oppilasta, luokalle on resursoitava viikossa 2,44 tuntia yleistä tukiopetusta, opetuskielen tukiopetusta ja erityisopettajan antamaa opetusta muun opetuksen yhteydessä.

Hän kertoo, että oppilas ei voi kieltäytyä tukiopetuksesta ja erityisopettajan antamasta opetuksesta muun opetuksen yhteydessä.

– Oppilaalla on oikeus siihen. Ja toisaalta hänen on otettava se vastaan, koska oppilaalle ei voi antaa vahvempia tukitoimia, jos hän ei ole saanut matalan kynnyksen ryhmätukimuotoja, Lanko perustelee.

Lankon mukaan tavoitteena on jatkossakin, että oppilaat käyvät koulua lähikoulussaan ja heille annetaan siellä heidän tarvitsemansa tuki. Mikäli oppilas tarvitsee erityisluokassa annettavaa opetusta, eikä sitä järjestetä hänen lähikoulussaan, hänelle pyritään järjestämään paikka sellaisessa koulussa, jossa järjestetään erityisluokkamuotoista opetusta.

Lisäysten myötä meille tulee tuen huippu resurssien näkökulmasta.

Lakimuutos lisää Kajaanissa myös erityisopetuksen työntekijäresurssia viidellä työntekijällä. Tällä hetkellä Kajaanissa on 70 erityisopettajaa, joista osa työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa. Näiden määräaikaisten tehtävien tilalle perustetaan virat, jotka täytetään toistaiseksi voimassa olevilla työsopimuksilla.

Lisäksi Kajaani aikoo avata neljän uuden erityisluokanopettajan ja yhden erityisopettajan virat. Kajaanin sivistyslautakunta käsitteli erityisopettajien määräaikaisten työsuhteiden muuttamista vakinaisiksi ja uusien virkojen avaamista keskiviikkona. Asia menee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Lanko kertoo, että Kajaanissa on erityisopetuksessa jo ennestään vahvat henkilöstöresurssit. Moni opetuksenjärjestäjä on hänen mukaansa 20 viime vuoden aikana vähentänyt reilusta erityisluokkaopetusta, mutta Kajaani ei ole toiminut samalla tavalla.

– Lisäysten myötä meille tulee tuen huippu resurssien näkökulmasta. Meillä on vahvat resurssit ennalta ehkäisevän matalan kynnyksen tuen osalta, mutta me emme voi samaan aikaan vielä vähentää vahvaa tukea, koska meidän täytyy saada ensin tuen tarpeen kasvu taittumaan.

Lanko kertoo, että lakiuudistuksessa on keskeistä oppimista, kasvua, kehitystä ja osallisuutta tukeva toimintakulttuuri. Uudistus herättää hänen mukaansa tarkastelemaan ja vahvistamaan toimintakulttuuria edelleen. Tässä työssä myös yhteistyö kotien kanssa on keskeistä.

Lanko muistuttaa, että ensi vuosi on siirtymävuosi, eikä tämä uudistus tule valmiiksi ensi vuoden aikana.

– Käytäntö osoittaa, että mitkä ovat toimivia asioita, ja onko jossakin korjaamisen varaa. Meillä on rajalliset mahdollisuudet tehdä muutoksia paikallisella tasolla, sillä suurimmat linjamuutokset tehdään opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön taholla.

Lakiuudistus ei vaikuta esimerkiksi Valterin tarjoamiin palveluihin, eikä lisää oppilaiden testauksen määrää.

– Samalla tavalla kuin laissa on edelleen määritelty, on mahdollista saada sellaista tukea, jota Valteri-koulut tarjoavat, eli se ei muuta meidän käytäntöjämme ollenkaan, Lanko lisää.

Kajaanissa on tällä hetkellä noin 350 oppilasta, jotka saavat koulunkäynnissä erityistä tukea.