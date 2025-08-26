Paikallisuutiset

Viime viikkoisessa Pohjois-Suomen Etnon kokouksessa Kajaanissa työpajailtiin nuorten kohtaaman rasismin tiimoilta. Kuva: Kainuun ely-keskus

Etno toimii Kainuussa nuorten kokemaa rasismia vastaan – yhteistyö koulujen kanssa on keskeistä

Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta Etnon tavoitteet tällä toimintakaudella keskittyvät erityisesti nuorten kohtaaman rasismin kitkemiseen.

Kainuun Sanomat

Viime keskiviikkona Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta Etnon toimikauden jäsenistö kokousti Kajaanissa. Pohjois-Suomen Etnoon kuuluu Kainuun lisäksi Pohjois-Pohjanmaan maakunta.

Ely-keskuksen maahanmuuttoasiantuntija Karoliina Oikarinen kertoo, että Pohjois-Suomen Etnon toimikauden 202

