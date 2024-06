Kolumnit

Flirttailun jalo taito

Jarno Hiltunen Kainuun Sanomat

Kuva: Jussi Pohjavirta

Flirttailu on jurossa Suomessa vähän lapsipuolen asemaan jäänyt taito. Vanhan kansan ihmisille se saatta olla turhuuksien turhuutta: mitä sitä iivuilemaan, etenkin kun vaimoke on jo 20 vuotta ollut vieressä. Hupsutuksia! Kun flirttailun kulttuuri on tuntematonta tai vähän tunnettua tai se nähdään t